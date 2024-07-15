Служба безопасности и ГБР ликвидировали коррупционную схему на Ивано-Франковской таможне — Finance.ua
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Служба безопасности и ГБР ликвидировали коррупционную схему на Ивано-Франковской таможне

Казна и Политика
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Служба безопасности и ГБР ликвидировали коррупционную схему на Ивано-Франковской таможне
Служба безопасности и ГБР ликвидировали коррупционную схему на Ивано-Франковской таможне
Служба безопасности и ГБР ликвидировали коррупционную схему на Ивано-Франковской таможне. В результате комплексных мероприятий в областном центре задержан руководитель одного из ключевых управлений таможенного органа.
По данным следствия, чиновник организовал преступный механизм получения денег от представителей компаний-импортеров. В обмен на взятки должностное лицо «гарантировало» предпринимателям не создавать искусственные препятствия во время таможенного оформления своих товаров.
Для реализации схемы фигурант привлек немногих таможенных брокеров из Ивано-Франковской и Закарпатской таможен.
Один из них был привлечен к оборудованию как посредник для передачи взяток от предпринимателей. Сотрудники СБУ задокументировали 4 факта создания фигурантами неправомерной выгоды.
После этого правоохранители задержали организатора преступления и посредника с поличным при получении нового «транша».
Сейчас решается вопрос об уведомлении о подозрении задержанного по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом). Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Продолжаются обыски по местам работы и проживания фигурантов. Устанавливают все основные преступления и полный круг лиц, причастных к нему. Комплексные мероприятия проводились по процессуальному руководству Офиса Генерального прокурора и при содействии руководства Государственной таможенной службы.
По материалам:
Finance.ua
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