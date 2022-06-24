Сложность майнинга биткоина снизилась на 2,35% — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сложность майнинга биткоина снизилась на 2,35%

Финтех и Карты
13
В результате очередного перерасчета сложность майнинга первой криптовалюты упала на 2,35% — до 29,57 Т. Показатель снизился до уровня, предшествовавшего майскому обвалу рынка.
Средний хешрейт за двухнедельный период с последнего изменения показателя составил 211,6 EH/s. 11 июня показатель вычислительной мощности сети (сглаженный 7-дневной скользящей средней) достиг максимального значения — 231 EH/s.
Аналитики Arcane Research отметили, что при текущей цене биткоина денежный поток майнеров сократился на 80% относительно пика в ноябре 2021 года. ASIC-майнер последнего поколения Antminer S19 приносит около $13 000 в расчете на один добытый BTC (при стоимости электроэнергии $40 за МВт∙ч). Устаревшие Antminer S9 уже работают в убыток.
По данным экспертов Arcane Research, в мае публичные майнинговые компании впервые продали все добытые за месяц биткоины. Обычно доля реализуемых монет составляла от 25% до 40%.
На этом фоне в канадской фирме Bitfarms заявили об отказе от стратегии накопления намайненной криптовалюты. Компания реализовала 3000 BTC и не исключила продажу ежедневно добываемых приблизительно 14 BTC.
В Marathon Digital Holdings, напротив, подтвердили приверженность политике хранения сгенерированных биткоинов.
До речі, заробити більше на криптовалюті ви зможете, скориставшись EXMO — криптовалютною биржею, що працює в Україні, Польщі та інших країнах.
Заробити більше на криптовалюті з EXMO
По материалам:
Forklog
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.