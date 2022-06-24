Сложность майнинга биткоина снизилась на 2,35% — Finance.ua

Сложность майнинга биткоина снизилась на 2,35% 24.06.2022, 02:32 — Финтех и Карты

В результате очередного перерасчета сложность майнинга первой криптовалюты упала на 2,35% — до 29,57 Т. Показатель снизился до уровня, предшествовавшего майскому обвалу рынка.

Средний хешрейт за двухнедельный период с последнего изменения показателя составил 211,6 EH/s. 11 июня показатель вычислительной мощности сети (сглаженный 7-дневной скользящей средней) достиг максимального значения — 231 EH/s.

Аналитики Arcane Research отметили, что при текущей цене биткоина денежный поток майнеров сократился на 80% относительно пика в ноябре 2021 года. ASIC-майнер последнего поколения Antminer S19 приносит около $13 000 в расчете на один добытый BTC (при стоимости электроэнергии $40 за МВт∙ч). Устаревшие Antminer S9 уже работают в убыток.

По данным экспертов Arcane Research, в мае публичные майнинговые компании впервые продали все добытые за месяц биткоины. Обычно доля реализуемых монет составляла от 25% до 40%.

На этом фоне в канадской фирме Bitfarms заявили об отказе от стратегии накопления намайненной криптовалюты. Компания реализовала 3000 BTC и не исключила продажу ежедневно добываемых приблизительно 14 BTC.

В Marathon Digital Holdings, напротив, подтвердили приверженность политике хранения сгенерированных биткоинов.

До речі, заробити більше на криптовалюті ви зможете, скориставшись EXMO — криптовалютною биржею, що працює в Україні, Польщі та інших країнах.

Forklog По материалам:

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