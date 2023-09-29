Слон Кредит перечислил на нужды армии 8 млн гривен — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ Слон Кредит перечислил на нужды армии 8 млн гривен Сегодня 12:49

С начала полномасштабной войны в Украине компания СЛОН КРЕДИТ занимается помощью в обеспечении вооружением и средствами защиты, подразделений теробороны и ВСУ.

На нужды армии уже перечислили более 8 000 000 гривен.

Компания закупает и передает военным в горячие точки сотни единиц необходимого снаряжения, где ежедневно украинцы героически защищают родную землю.

В места боевых действий доставили бронежилеты, тактические шлемы, тепловизоры, бинокли, цифровые рации, снайперские прицелы, военную форму и многое другое, что помогает в бою и спасает сотни жизней.

Также присылают надежные средства защиты и оснащения коллегам, которые присоединились в ряды ВСУ.

Для благотворительного фонда Eventroom, который занимается эвакуацией людей на Харьковщине и Херсонщине, приобрели и передали рации, кевларовые шлемы, комплекты плитоносок и плит, детское питание, сухие пайки, питьевую воду. Помогли в ремонте благотворительным автомобилям, которые каждый день выезжали в горячие точки боевых действий.

Компания отчитывается о сборе средств на своем сайте ( https://sloncredit.ua/ ).

На спецсчет Национального банка для поддержки ВСУ, перечислено 740 000 гривен.

Также для Православной Церкви Украинского патриархата компания перечислила 1440 000 гривен.

На эти средства священнослужители помогают переселенцам и людям, пострадавшим от военных действий в Мариуполе.

Покупают и передают гуманитарную помощь, продукты питания, средства личной гигиены, одежду, лекарства взрослым и детям.

Обустраивают помещения, предоставляют проживание для наиболее пострадавших переселенцев с территорий активных боевых действий.

Руководство и работники компании, продолжают собирать средства на помощь по различным направлениям связанных с войной.

Предоставляют гуманитарную помощь и занимаются волонтерством: приобщаются к поискам в Украине и за рубежом амуниции и оборудования для нужд Вооруженных сил Украины.

СЛОН КРЕДИТ продолжает работать для обеспечения финансовой стабильности украинцев и ускорения нашей победы!

SlonCredit По материалам:

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