SkyUp возобновил полеты в Европе на условиях мокрого лизинга — Finance.ua

SkyUp возобновил полеты в Европе на условиях мокрого лизинга

SkyUp возобновил полеты в Европе на условиях мокрого лизинга

Украинский лоукостер SkyUp возобновил полеты в Европе на условиях мокрого лизинга на пяти самолетах.

Переговоры по еще одному авиалайнеру сейчас продолжаются, рассказали avianews.com в пресс-службе авиаперевозчика.

Такая ситуация означает, что SkyUp смог задействовать половину своего активного довоенного флота. Хотя официально парк лоукостера состоит из 15 авиалайнеров, пять из них на начало февраля 2022 года находились на хранении в аэропортах Евросоюза.

Сейчас пять самолетов SkyUp арендовали вместе с украинскими экипажами авиакомпании Air Moldova (IATA-код 9U), Corendon Europe Airlines (XR) и Tailwind Airlines (TI). Это позволило обеспечить работой 158 украинских авиаторов.

По данным avianews.com, с конца апреля четыре Boeing 737-800 SkyUp c регистрацией UR-SQA, UR-SQB, UR-SQC, UR-SQF, UR-SQG перевозят туристов из стран Европы на курорты Европы, Турции и Африки, а также помогают на регулярных рейсах молдавской авиакомпании Air Moldova из Кишинева.

Все пять бортов эксплуатируются довольно интенсивно, совершая в день до 5-6 рейсов, что является максимально возможным показателем для такого типа самолета с учетом маршрутов полетов.

Мокрый лизинг, на условиях которого для Air Moldova, Corendon Europe Airlines и Tailwind Airlines летает SkyUp — это вид временной аренды самолетов. Она предусматривает, что фактический перевозчик, в данном случае SkyUp, обеспечивает заказчика воздушным судном, экипажами и выполняет техническое обслуживание самолета.

«При заключении соглашения с партнерами мы тщательно проверяем, чтобы в структуре их собственности не было бенефециаров из россии или беларуси. То же касается компаний, предоставляющих услуги перестрахования. И, конечно, мы не будем летать в россию, беларусь и другие страны, в отношении которых действует запрет Госавиаслужбы Украины», — отметили в SkyUp.

Для украинских авиакомпаний, которые из-за вторжения россии в Украину сейчас не могут работать на домашнем рынке, передача самолетов в мокрый лизинг — хорошая возможность продолжить свою деятельность и минимизировать убытки от простоя из-за войны.

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