Сколько зарабатывают украинские DevOps, SRE, Security, SysAdmin и DBA в Украине и за границей — Finance.ua

Сколько зарабатывают украинские DevOps, SRE, Security, SysAdmin и DBA в Украине и за границей Сегодня 13:01 — Личные финансы

Сколько зарабатывают украинские DevOps, SRE, Security, SysAdmin и DBA в Украине и за границей

За полгода снизились зарплаты Junior и Middle DevOps Engineers. Зарплаты SRE и DevOps Team Lead имеют тенденцию к росту. Зарплаты сисадминов не меняются.

Об этом свидетельствуют результаты опроса DOU.

Медианные зарплаты

Медианные зарплаты DevOps Engineers сейчас превышают зарплаты разработчиков: $1100 у Junior DevOps Engineers против $900 у Junior SE, $2900 у Middle DevOps Engineers против $2450 у Middle SE, $5000 у Senior DevOps Engineers против $4500 0 в Team Lead SE.

Медианная зарплата SRE на уровне Senior DevOps Engineers — $5000. Несколько ниже медиана DBA — $4500. Высокие зарплаты SRE и DBA, прежде всего, обусловлены большим опытом этих специалистов.

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Медианная зарплата специалистов по безопасности — $2200. Здесь большая доля начинающих (57% имеют опыт до 6 лет против 33% среди DevOps Engineers), что снижает их медианную зарплату.

Медианные зарплаты системных администраторов на уровне Junior DevOps Engineers.

Инфографика: DOU

Как и в других инженерных специальностях, зарплаты DevOps Engineers имеют тенденцию к снижению. За последние полгода снизились зарплаты Junior DevOps Engineers (-$200) и Middle DevOps Engineers (-$125).

Зарплаты Senior DevOps Engineers остались стабильными после падения летом 2024 года.

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Зарплаты SRE, опытных DevOps специалистов уровня Team Lead и DBA имеют тенденцию к росту.

Зарплаты системных администраторов в основном стабильны.

Инфографика: DOU

Анализ зарплат в первом и третьем квартилях показывает разброс зарплат и позволяет оценить вероятность для специалистов получать существенно больше или меньше медианной зарплаты на рынке. Самый большой разброс зарплат (IQR, разница между первым и третьим квартилями) у DBA.

Большой разброс и в зарплатах опытных DevOps и SRE разница между первым и третьим квартилями превышает $2000.

Инфографика: DOU

По опыту работы

Опыт работы оказывает существенное влияние на зарплаты специалистов по DevOps и Security. Зарплаты сисадминов с разным опытом работы отличаются не столь существенно.

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Зарплаты DevOps Engineers активно растут в начале карьеры: от $895 у специалистов с опытом менее 2 лет до $3100 у работающих 4 года. Специалисты с опытом 4−6 лет имеют примерно одинаковые зарплаты, но в дальнейшем рост продолжается. Рост зарплат останавливается после 9 лет в ІТ.

Инфографика: DOU

По технологиям — DevOps/SRE/Operations

Зарплаты специалистов по DevOps/SRE/Operations, работающих с Google Cloud ($4200) и Hetzner ($4175), несколько выше, чем у тех, кто работает с AWS ($3725) и Digital Ocean ($3700).

Медиальная зарплата специалистов, работающих с Microsoft SQL Server ($3500) и MariaDB ($3500), несколько ниже, чем у тех, кто работает с PostgreSQL ($4000) и MySQL ($4000). Самые высокие зарплаты у специалистов, работающих с Clickhouse ($5200) и Dynamodb ($4750).

Инфографика: DOU

По особенностям работы — DevOps Engineers

Часть инженеров DevOps выполняют на проекте несколько ролей, кроме DevOps.

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Несколько более высокие зарплаты у тех специалистов, которые отвечают также за DevSecOps ($4000), сочетают разработку и DevOps ($4000) или DevOps и несколько других ролей ($4000).

Инфографика: DOU

Зарплаты в городах

Самые высокие медиа зарплаты специалистов по DevOps/SRE/Operations сейчас в Днепре и Львове.

Во Львове зарплаты опытных специалистов по DevOps/SRE/Operations, работающих более двух лет, несколько выше, чем в Киеве. В Днепре больше, чем в Киеве, платят специалистам с опытом от 3 до 10 лет.

Медианная зарплата в Ивано-Франковске ниже, чем в других городах, из-за более высокой доли специалистов с опытом до 5 лет (60% против 33% в среднем по всем городам).

Инфографика: DOU

Зарплаты за границей

Специалисты по DevOps/SRE/Operations, которые сейчас живут за границей, в среднем имеют больше рабочего опыта, чем их коллеги в Украине. 62% за границей работают более 10 лет против 46% среди специалистов в Украине.

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Медианные зарплаты специалистов по DevOps/SRE/Operations за рубежом в среднем на 28% выше, чем у их коллег, имеющих аналогичный опыт работы и живущих в Украине.

Чаще всего специалисты по DevOps/SRE/Operations живут в Польше (33%), Испании (14%) и Румынии (8%).

Инфографика: DOU

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