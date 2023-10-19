Сколько зарабатывают украинцы в Румынии: где есть вакансии — Finance.ua

Сколько зарабатывают украинцы в Румынии: где есть вакансии Сегодня 14:00 — Личные финансы

Сколько зарабатывают украинцы в Румынии: где есть вакансии

С начала полномасштабного вторжения в Румынии было трудоустроено 6954 украинских граждан, а 500 румынских работодателей выразили готовность принять на работу украинцев.

Об этом отчиталось в сентябре Министерство труда и социальной солидарности Румынии , сообщает Миграционная платформа EWL.

Уже в августе Министерство труда Румынии сообщало о самом высоком количестве после 24 февраля 2022 года договоров (6850), заключенных с гражданами Украины, которые выехали в Румынию из-за войны. До полномасштабного вторжения было заключено 1125 трудовых договоров.

Что предлагают

По данным экспертов Миграционной платформы EWL, для граждан Украины в Румынии предлагают чаще всего простую физическую работу. Это преимущественно вакансии, не требующие опыта и знания румынского языка.

Осенью для украинцев в Румынии есть работа на предприятиях автомобильной отрасли, пищевой и перерабатывающей промышленности, пекарнях и т. д. Это в основном предприятия, которые находятся в крупных городах или их пригородах.

Минимальная зарплата составляет около 600 евро. В месяц можно заработать 900−1200 евро и до 1500 евро на руки в высокий сезон производства.

При этом большинство работодателей предоставляют бесплатное жилье, обеспечивают бесплатным проездом к работе, а также выдают талоны на питание, которые можно использовать в румынских супермаркетах, как дополнительный элемент мотивировки работников. Кроме того, обеспечивают опеку над детьми женщин из Украины, пока они работают. Все это превращает Румынию не только в страну убежища для украинских беженцев, но и активно развивающееся новое направление для трудовой миграции, — убеждают аналитики EWL.

«Украинские беженцы приезжают работать в Румынию на 4−5 месяцев, делают 1−2 месяца перерыва и снова возвращаются. Таких среди наших клиентов около 20 процентов. Эти тенденции стали отчетливы летом. Это свидетельствует о формировании явления трудовой миграции и сезонных работ для украинских беженцев в Румынию», — рассказывает директор международной рекрутации Миграционной платформы EWL Марцин Колодзейчик.

Почему выбирают Румынию

Румынию выбирают еще и из-за либерального подхода в легализации и трудоустройстве. В отличие от некоторых стран ЕС, Румыния не отказывает во временной защите, если человек уже пользовался убежищем в другой стране ЕС.

«Украинские беженцы в течение полутора лет побывали и попытались пожить в нескольких странах Европы — где-то не подходят условия, где нужно знать английский, как например, в Нидерландах, не все страны ЕС выдают временную защиту повторно. Румыния же охотно принимает всех. Экономика развивается благодаря инвестициям, страна имеет значительные кадровые потребности, поэтому использует шанс восполнить дефицит работников. Количество вакансий для работников из Украины увеличивается ежемесячно», — утверждает Марцин Колодзейчик.

Справка Finance.ua:

по данным Евростата, Румыния вошла в список стран, где с августа 2022 года фиксируется наибольший приток граждан Украины с временной защитой (более 70 тыс. человек);

в августе в стране находились 137 850 граждан Украины с временной защитой. Румынская пограничная служба фиксировала в среднем 15−17 тысяч въездов граждан Украины ежедневно в сентябре. В октябре в Румынию каждый день въезжает в среднем 9 тыс. граждан Украины;

впервые месяцы после полномасштабного вторжения большинство украинских беженцев выбирали Румынию в первую очередь из-за членства в НАТО (64%). Трудоустройством было заинтересовано только 27% украинских беженцев — свидетельствует исследование «Беженцы из Украины в Польше, Чехии и Румынии», проведенное в марте-мае 2022 года Миграционной платформой EWL, Центром Восточноевропейских студий Варшавского университета в сотрудничестве с Университетом Масарика.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.