Сколько зарабатывают топ-менеджеры в украинском ІТ в 2022 году (исследование) — Finance.ua

Сколько зарабатывают топ-менеджеры в украинском ІТ в 2022 году (исследование) Сегодня 09:01 — Личные финансы

Сколько зарабатывают топ-менеджеры в украинском ІТ в 2022 году (исследование)

Рекрутинговое агентство Indigo Tech Recruiters провело опрос С-level-персонала украинских ІТ-компаний, чтобы выяснить, как война в стране повлияла на их уровень дохода и мотивацию. В опросе приняли участие 302 топменеджера, после очистки данных осталось 253 анкеты (176 мужчин и 77 женщин). Вот самое интересное.

Если сравнивать с исследованием 2021 года, то диспропорция на медиане незначительно, но уменьшилась. Женщины в прошлом году зарабатывали на 40% меньше, чем мужчины, разница сейчас — 35%. Хотя, если смотреть на средние показатели — то вознаграждение женщин на 42% меньше вознаграждения мужчин.

Возраст большинства (67,5%) участников опроса — от 30 до 39 лет. Они отличаются по уровню вознаграждения (по медиане) от младших или старших коллег, получая по $7000. Это самый высокий показатель среди всех возрастов.

Топменеджеры в возрасте от 25 до 29 имеют самое низкое вознаграждение среди всех опрашиваемых — $3000 на медиане. В категории 40-44 года по всей вилке зарплаты ниже, чем у младших коллег 30-39 лет.

Самый высокий уровень вознаграждения среди всех топ-менеджеров зафиксирован за топ 10% в возрасте старше 45 лет — $19 200. Интересно, что по сравнению с февралем, в категории топ-10% этот показатель был $32000.

Анализ по индустрии показывает, что высшее вознаграждение по медиане предлагается управленцам в IoT, blockchain, e-commerce, и telecommunication.

Топ-10% наиболее оплачиваемых менеджеров работают в диджитал индустрии, электронной коммерции, консалтинге, геймдеве и IoT, с вознаграждениями в $15000 на 90 перцентили. По сравнению с началом 2022 года вознаграждение по медиане менеджеров в этих пяти индустриях изменились существенно только в блокчейне (выросло на 42% с $6000 до $8500), остальные изменились в районе +/- 10%.

Также, как показало исследование, уровень вознаграждения (медиана) топ-работников не критически отличается между вновь созданными компаниями (до 3х лет), и в компаниях в возрасте от 5 до 20 лет. Они платят своим ключевым работникам около $7000.

Однако значительно отличается оплата менеджеров в компаниях старше 20 лет — $5000, что на 40% ниже, чем у компаний от 5 до 20, на 35% — чем у вновь созданных, и лишь на 10%, чем у компаний в возрасте от 3 до 5 лет.

Этот разрыв особенно ощущается у топ-10% самых высокооплачиваемых менеджеров в компаниях. Зарплаты у таких менеджеров начинаются в среднем от $14100 и могут достигать $15000. В этой же категории компании в возрасте от 20 лет платят своим топ-менеджерам на 47-56% меньше, чем младшие компании.

Чем больше компания по количеству сотрудников, тем выше оплата топ-менеджеров. Хотя по медиане закономерность нарушают компании с количеством людей более 800 человек.

Большинство начинающих топ-менеджеров зарабатывают в среднем $3783.

Однако уже со второго года работы в качестве топ-менеджера вознаграждение имеет тенденцию к увеличению. Менеджеры с опытом на позиции от года до пяти претендуют на оплату в $5000-6000 по медиане, и от $6300 до $12800 (что является довольно большим отклонением) среди топ-10% самых высокооплачиваемых.

Страна регистрации бизнеса

Опрос показал, что страна регистрации компании имеет значение: хоть их и немного в выборке (всего 6 человек), менеджеры, работающие в компаниях, зарегистрированных в США или Канаде, зарабатывают больше: $23000 по медиане, а топ-25% и топ −10% получают по $32500 и $37000 ежемесячного вознаграждения.

Работающие в компаниях, зарегистрированных в Европе и Украине, зарабатывают одинаково (по медиане), и имеют неравномерное распределение по доходу в каждой персентильной группе. Так, управленцы, работающие в украинской компании, зарабатывают в среднем меньше на $2500, чем работающие в европейской компании среди топ-25% по доходу. Управленцы 90-го персентиля из украинских компаний зарабатывают почти на $1200 больше тех, кто работает в европейских.

Другие интересные данные

Большинство топ-менеджеров имеют годовой бонус, но почти такая же часть не имеет бонуса вообще. Почти у четверти есть квартальный бонус. Некоторые менеджеры могут иметь несколько комбинированных бонусов.

Больше всего мотивирует менеджеров гибкий график (65%), наличие медицинской страховки (47%) и оплата компанией дополнительного образования (46%). Эти же факторы были отмечены как топ-3 и в начале года, однако процентное соотношение было другим: 40% за гибкий график, 33% за образование и 30% за медицинскую страховку.



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