Сколько выплат военные получают за первый контракт (кому предусмотрено) — Finance.ua

Сколько выплат военные получают за первый контракт (кому предусмотрено) Сегодня 14:00 — Личные финансы

Сколько выплат военные получают за первый контракт (кому предусмотрено)

Выплата за первый контракт является одноразовой помощью, на которую имеют право военнослужащие, подписывающие первый контракт с ВСУ.

Размер помощи зависит от прожиточного минимума трудоспособных лиц, который утверждается ежегодно в госбюджете, по состоянию на 1 января. В 2025 году он составляет 3028,00 грн.

Таким образом, сейчас, заключив контракт, можно получить:

лицам рядового состава — восемь размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января календарного года — 24 224 грн;

лицам сержантского и старшинского состава — девять размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января календарного года — 27 252 грн;

лицам офицерского состава — десять размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января календарного года — 30 280 грн.

Такая выплата предусмотрена военным:

которых назначают на должности рядового состава сроком 3 года;

которых назначают на должности сержантского и старшинского состава на 3 года и больше;

которых назначают на должности офицерского состава — 1 год и более;

которые подписали контракт сроком на 5 лет и более из числа военнослужащих, назначенных на должности лиц сержантского и старшинского состава, лиц офицерского состава по окончании высших военных учебных заведений, военных учебных подразделений заведений высшего образования (подготовка которых осуществляется по государственному заказу), при условии вступления в исполнение обязанностей по этим должностям.

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