Сколько выплат военные получают за первый контракт (кому предусмотрено) — Finance.ua

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Сколько выплат военные получают за первый контракт (кому предусмотрено)

Личные финансы
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Сколько выплат военные получают за первый контракт (кому предусмотрено)
Сколько выплат военные получают за первый контракт (кому предусмотрено)
Выплата за первый контракт является одноразовой помощью, на которую имеют право военнослужащие, подписывающие первый контракт с ВСУ.
Размер помощи зависит от прожиточного минимума трудоспособных лиц, который утверждается ежегодно в госбюджете, по состоянию на 1 января. В 2025 году он составляет 3028,00 грн.
Таким образом, сейчас, заключив контракт, можно получить:
  • лицам рядового состава — восемь размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января календарного года — 24 224 грн;
  • лицам сержантского и старшинского состава — девять размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января календарного года — 27 252 грн;
  • лицам офицерского состава — десять размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января календарного года — 30 280 грн.
Такая выплата предусмотрена военным:
  • которых назначают на должности рядового состава сроком 3 года;
  • которых назначают на должности сержантского и старшинского состава на 3 года и больше;
  • которых назначают на должности офицерского состава — 1 год и более;
  • которые подписали контракт сроком на 5 лет и более из числа военнослужащих, назначенных на должности лиц сержантского и старшинского состава, лиц офицерского состава по окончании высших военных учебных заведений, военных учебных подразделений заведений высшего образования (подготовка которых осуществляется по государственному заказу), при условии вступления в исполнение обязанностей по этим должностям.
Читайте больше в нашей статье:

Зарплаты военных в 2025 году

По материалам:
Finance.ua
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