Сколько времени тратят начинающие на поиски первой работы в IT — Finance.ua

Сколько времени тратят начинающие на поиски первой работы в IT Сегодня 14:04 — Личные финансы

Сколько времени тратят начинающие на поиски первой работы в IT

Поиск работы для тех, кто только планирует «войти в ІТ», еще сложнее, чем у нынешних айтишников, хоть и им нелегко. 64% ищущих первую работу в ІТ уже потратили на это более двух месяцев, а 22% людей ищут работу больше года.

Об этом свидетельствует опрос Dou.

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Отмечается, что 75% начинающих разработчиков в поиске уже более двух месяцев.

Соискателям первой работы гораздо труднее, чем айтишникам, попасть на собеседование. У 36% тех, кто ищет первую работу в ІТ, не было ни одного интервью с потенциальным работодателем.

Среди айтишников, которые ищут новую работу, более 90% проходили хотя бы одно собеседование.

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Студентов и выпускников реже приглашают на собеседования, чем свитчеров. Была хотя бы одна встреча с потенциальными работодателями 55% студентов/выпускников и 69% свитчеров.

Как и айтишники, соискатели первой работы в ІТ часто делают тестовые задания.

Те, у кого было хотя бы одно интервью с компанией, делают тестовые задания гораздо чаще, чем те, у кого их не было (81% против 23%).

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Live-coding интервью с техническими специалистами имели только 29% ищущих первую работу в ІТ.

С какими трудностями сталкиваются начинающие

Трудности, с которыми сталкиваются те, кто хочет «войти в ИТ», очень похожи на трудности джуниоров и интернов.

Больше всего их беспокоят высокие требования компаний к соискателям (эту причину назвали 63%).

Как и всех айтишников, их беспокоит отсутствие обратной связи и ответа от компаний (60%), большая конкуренция за рабочие места (57%) и малое количество вакансий (50%).

Почему выбирают ІТ

76% ищут работу в ІТ из-за заинтересованности сферой и технологиями. Это основная причина как для студентов/выпускников, так и для свитчеров и не зависит от направления образования поисковика.

Почти для половины важен высокий уровень зарплат в ІТ-сфере.

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В комментариях также упоминались хорошие условия работы как причина выбора сферы (свободный график, удаленная работа и образ жизни айтишников).

21% свитчеров решили перейти в ІТ после увольнения с работы в другой сфере.

Те, кто ищет первую работу в ІТ, более оптимистичны по поводу перспектив украинского ІТ-сектора 2025 года. 28% ожидают улучшения ситуации в отрасли против 19% среди уже работающих в ІТ.

Однако чрезмерного оптимизма нет: 28% считают, что ситуация будет ухудшаться (среди айтишников — 35%).

Напомним, большинство ищущих первую работу в ІТ — свитчеры. 64% работают или раньше работали в другой сфере. В 2023 году их количество достигало 80%.

Dou По материалам:

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