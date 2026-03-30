Сколько валюты ввезли банки в 2026 году: данные НБУ Сегодня 11:27 — Валюта

За первые два месяца в Украину ввезли наличные в эквиваленте 1,722 млрд долларов

В январе-феврале 2026 года банки ввезли в Украину наличную иностранную валюту на сумму 1,7 млрд долларов в эквиваленте. Перевозкой валюты занимались семь банков.

Об этом сообщил Национальный банк Украины в комментарии «Эспрессо».

Кто и как осуществляет перевозку валюты

В Нацбанке объяснили, что банки осуществляют трансграничное перемещение наличной валюты и банковских металлов на основании банковской лицензии и соответствующих договоров с контрагентами.

В январе-феврале 2026 года в соответствии со статистической отчетностью банков соответствующие операции проводили 7 банков. Данные по этим операциям в разрезе отдельных банков являются информацией с ограниченным доступом.

Объемы ввоза в 2026 году

Объем ввоза наличной иностранной валюты в январе 2026 года в Украину составляет 808 млн долл. США в эквиваленте, феврале 2026 года — 914 млн долл. в эквиваленте. То есть за первые два месяца в Украину ввезли наличность в эквиваленте 1,722 млрд долларов.

Среднемесячный объем ввоза наличной иностранной валюты за предыдущие годы составляет:

981 млн долл. США в эквиваленте — в 2025 году;

1 328 млн долл. США в эквиваленте в 2024 году;

789 млн долл. США в эквиваленте в 2023 году.

В НБУ заверили, что риска возникновения дефицита наличности иностранной валюты в кассах банков нет.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что Ощадбанк временно остановил ввоз наличной валюты в Украину после задержания своих инкассаторов в Венгрии. В настоящее время банк прорабатывает альтернативные маршруты доставки средств. В целом за 2025 год через кассы банков Ощадбанка населению было продано около 1,45 миллиарда долларов и 387 миллионов евро и куплено у людей 522 миллиона долларов и 82 миллиона евро.

Эксперты инвесткомпании ICU отмечали , что с начала года гривна уже девальвировала примерно на 4%, что существенно контрастирует с минимальными колебаниями в прошлом году.

