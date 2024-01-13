Сколько украинских детей находятся за границей — Finance.ua

Сколько украинских детей находятся за границей
Из-за войны миллионы украинцев оказались в других странах мира. Среди них — дети, обучающиеся в странах ЕС.
Об этом сообщает образовательный омбудсман Сергей Горбачев.
Украинские дети за границей
Данные ООН не выделяют украинских детей из числа всех эвакуированных. Впрочем, Евростат указывает, что несовершеннолетние составляют 33,4% от общего количества — 2,1 миллиона малышей, сообщает Сергей Горбачев.
Евростат указывает, что из 4,24 миллиона граждан, получивших временную защиту в странах ЕС, 33,4% - дети, около 1,4 миллиона. Впрочем, данные могут быть неточными.
«Но обращаем внимание, что эти цифры только когда семьи и дети получили временную защиту в странах ЕС. Но не все украинцы ее получают. И в эту статистику не входят данные из Великобритании, США, Канады, Турции, Швейцарии, Норвегии и многих других стран, в которые также выезжали украинские семьи», — объясняет Сергей Горбачев.
Кроме того, во Франции несовершеннолетние могут находиться без разрешения, поэтому их не включают в статистику временной защиты.
«То есть на самом деле украинских детей за границей больше. Но насколько больше — сейчас ни Украина, ни международные организации не могут указать», — объясняет Сергей Горбачев.
Сколько детей учится за границей
Европейская комиссия периодически отчитывается об интеграции украинских учеников в школьные системы стран ЕС.
С 24 февраля 2022 года по 12 декабря 2023 года в школы ЕС интегрировали около 831 тысячи украинских учеников. В октябре 2022 года этот показатель составил 517,123 учащихся. То есть цифра выросла на более чем 314 тысяч детей. Однако цифра не учитывает школьников, которые не обязаны посещать школу в другой стране мира. Также есть учащиеся, которые учатся вне ЕС.
«Если вычислить довоенные показатели количества учащихся, то, принимая средний показатель учащихся за три довоенных года, который составляет 4,17 млн учащихся, можем вычислить процент учащихся, которые сейчас находятся за границей. Это ориентировочно 25% от общего количества учащихся», — объясняет образовательный омбудман.
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