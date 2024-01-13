Сколько украинских детей находятся за границей — Finance.ua

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Сколько украинских детей находятся за границей

Личные финансы
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Из-за войны миллионы украинцев оказались в других странах мира. Среди них — дети, обучающиеся в странах ЕС.
Об этом сообщает образовательный омбудсман Сергей Горбачев.

Украинские дети за границей

Данные ООН не выделяют украинских детей из числа всех эвакуированных. Впрочем, Евростат указывает, что несовершеннолетние составляют 33,4% от общего количества — 2,1 миллиона малышей, сообщает Сергей Горбачев.
Евростат указывает, что из 4,24 миллиона граждан, получивших временную защиту в странах ЕС, 33,4% - дети, около 1,4 миллиона. Впрочем, данные могут быть неточными.
«Но обращаем внимание, что эти цифры только когда семьи и дети получили временную защиту в странах ЕС. Но не все украинцы ее получают. И в эту статистику не входят данные из Великобритании, США, Канады, Турции, Швейцарии, Норвегии и многих других стран, в которые также выезжали украинские семьи», — объясняет Сергей Горбачев.
Кроме того, во Франции несовершеннолетние могут находиться без разрешения, поэтому их не включают в статистику временной защиты.
«То есть на самом деле украинских детей за границей больше. Но насколько больше — сейчас ни Украина, ни международные организации не могут указать», — объясняет Сергей Горбачев.

Сколько детей учится за границей

Европейская комиссия периодически отчитывается об интеграции украинских учеников в школьные системы стран ЕС.
С 24 февраля 2022 года по 12 декабря 2023 года в школы ЕС интегрировали около 831 тысячи украинских учеников. В октябре 2022 года этот показатель составил 517,123 учащихся. То есть цифра выросла на более чем 314 тысяч детей. Однако цифра не учитывает школьников, которые не обязаны посещать школу в другой стране мира. Также есть учащиеся, которые учатся вне ЕС.
«Если вычислить довоенные показатели количества учащихся, то, принимая средний показатель учащихся за три довоенных года, который составляет 4,17 млн ​​учащихся, можем вычислить процент учащихся, которые сейчас находятся за границей. Это ориентировочно 25% от общего количества учащихся», — объясняет образовательный омбудман.

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По материалам:
evacuation.city
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