Сколько украинцев живет вместе с родителями — Finance.ua

Сколько украинцев живет вместе с родителями Вчера 14:14 — Недвижимость

Война, проблемы с электро- и водоснабжением, финансовые затруднения вынудили значительную часть украинцев съехаться с родными под одной крышей. Растет тенденция и на гибридный формат проживания, когда взрослые дети периодами живут с родителями, на время возвращаются в свои собственные или арендованные дома.

OLX опросил около 3 тысяч пользователей портала, проживающих совместно с родственниками, и попросил дать оценку этому опыту.

О выводах исследования рассказал руководитель департамента клиентского сервиса OLX в Украине и Центральной Азии Игорь Сыроватко.

Мировая тенденция совместного проживания вместе с родителями в последние годы прослеживается по всему миру. Например, в Исследовательском центре Пью пришли к выводу, что в 2021 году 1 из 4 молодых американцев проживали с кем-то из родственников. Значительным катализатором этому стала пандемия и популярность удаленной работы.

В Украине, по данным внутреннего опроса на OLX Недвижимость, большинство украинцев живут вместе с родственниками. Таких — почти 54%. При этом наиболее распространенная модель проживания — это два поколения: родители и дети (60% семей). Еще треть украинских семей проживают тремя поколениями.

57% украинцев живут в жилище родителей

45% опрошенных и раньше не жили отдельно от родных и никогда не имели опыта самостоятельного проживания. А каждый третий из проживавших сам съехался с родственниками уже после начала полномасштабного вторжения.

При этом для 12% украинцев совместное проживание длится уже последние несколько лет, а для 9% — только 3 месяца.

Как оказалось, подавляющее большинство украинцев (почти 57%) проживают в родительском доме.

По его словам, гораздо реже семейным гнездом становится дом бабушки или дедушки. Такой вариант избрали 5,5% респондентов. В 13% случаев родители живут у детей или внуков. Почти столько же опрошенных арендуют квартиру совместно с родственниками (более 12% респондентов).

Достаточно ли таким семьям личного пространства

Почти поровну разделились голоса тех, кому хватает личного пространства (54%), и тех, кто предпочел бы больше свободы под одной крышей с родственниками (44%).

Отдельные пользователи отметили, что, хоть в целом всем довольны, но порой недостает возможности побыть наедине с собой. Именно это респонденты назвали самым большим вызовом совместного проживания. На втором месте то, что иногда сложно найти общий язык с родными. Третий пункт в перечне неудобств — разные графики и ритмы жизни, а также различные взгляды на обустройство быта и т.д. При этом 22,5% украинцев утверждают, что не испытывают никаких трудностей и комфортно уживаются вместе.

В то же время, подавляющее большинство уверены, что необходимо все же иметь собственное жилье и проживать отдельно от родителей и родственников. Так, только 17% опрошенных ответили, что не планируют переезжать, наоборот, хотят проживать одной большой семьей.

Главные причины жить вместе

Так, каждый четвертый украинец уверяет, что будет жить отдельно, как только улучшится финансовое положение. По их словам, именно этот фактор побуждает большинство жить вместе несколькими поколениями. Еще 34% респондентов планируют разъехаться с родственниками после победы.

Среди причин совместного проживания — перебои с электроэнергией, связью и отоплением. Ведь в условиях энергетического кризиса и зимнего периода проживать вместе более рационально, а уже с приходом весны и завершением отопительного сезона можно думать и о переезде.

Еще одним вызванным войной фактором, безусловно, остается повреждение или даже потеря собственного жилья в результате боевых действий. Согласно данным нашего опроса, для более 14% украинцев это и послужило причиной переехать к родным. А для 13% необходимость совместного проживания диктует потребность в уходе за другими членами семьи.

Украинцы всегда отличались зрелостью и самостоятельностью и относительно рано вылетали из семейного гнезда. Еще в 2019 году мы проводили опрос среди своих пользователей на OLX и обнаружили, что каждый пятый украинский переезжает в отдельное жилье до совершеннолетия. Однако сейчас условия и обстоятельства способствуют тому, что все больше украинских семей выбирают рациональность и безопасность и собираются вместе.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.