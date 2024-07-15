Сколько украинцев уже обновили свои данные через «Резерв+» (инфографика) — Finance.ua

Сколько украинцев уже обновили свои данные через «Резерв+» (инфографика) Сегодня 15:35 — Казна и Политика

По информации Ситуационного центра Минобороны, за неделю (с 08 по 14 июля) учетные данные через приложение Резерв+, ТЦК или ЦПАУ обновили еще 995 224 граждан.

Об этом сообщает Минобороны.

В целом по состоянию на 14 июля 2024 года количество обновлений достигло более 4 млн.

Обновить данные можно, обратившись в ближайший ТЦК или ЦПАУ.

Или загрузив приложение Резерв+ в App Store или Google Play и авторизовавшись через Bank ID.

Продолжается мобилизация в Украине, и в Министерстве обороны рассказали, автоматически ли всем выпишут штрафы за необновление военно-учетных данных. Об этом рассказал директор Департамента кадровой политики Министерства обороны Украины полковник Марк Андрусяк. В частности, у него спросили, будут ли всем автоматически выписаны штрафы за не своевременное обновление военно-учетных данных.

«Законом Украины и другими нормативно-правовыми актами не предусмотрена процедура автоматического наложения штрафов. В соответствии с Кодексом Украины об административных правонарушениях предусмотрено наложение штрафов за выявленные административные правонарушения в течение 3 месяцев с момента выявления этого правонарушения до одного года с момента его совершения», — сказал Андрусяк.

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