Сколько украинцев предпочитают украинских производителей — опрос (инфографика) Сегодня 16:00 — Личные финансы

Сколько украинцев предпочитают украинских производителей — опрос (инфографика)

Среди опрошенных украинцев 53% респондентов обычно покупают украинское, еще 17% — всегда предпочитают локальные бренды. Но для 8% опрошенных происхождение товара не имеет значения.

Об этом говорится в результатах опроса Rakuten Viber, который провел анонимный онлайн-опрос.

Ключевая возрастная группа — 34−45 лет, более 50% респондентов в возрасте до 45 лет.

Результаты опроса показали, что 70% респондентов предпочитают украинских производителей: 17% выбирают украинское всегда, 53% — иногда делают исключения, но обычно покупают товары местных производителей.

На вопрос «Поддерживаете ли вы украинских производителей?» ответы распределились следующим образом:

Ранее писали, что украинцы реже делают покупки, но тратят больше на отдельные категории товаров. Об этом свидетельствуют результаты ежегодного исследования от аудит-консалтинговой компании Deloitte Ukraine. Наиболее заметное сокращение — в сегменте детских товаров, где 39% опрошенных отметили, что покупают их реже, что на 7 в. п. больше, чем в 2023 году. Строительные материалы также утратили позиции — 48% потребителей сократили частоту их приобретения.

Спрос на лекарственные средства продолжает расти — 24% украинцев покупают их чаще, чем в прошлом году. Так же, как и на продукты питания, средний чек изменился на 19% в офлайне и на 18% в онлайне по сравнению с довоенным периодом. В общей сложности, 37% опрошенных увеличили расходы на продукты питания и медикаменты.

Справка Finance.ua:

Программа стимулирования отечественного производства «Национальный Кешбэк» должна запустить спираль экономического роста для украинского бизнеса; она является стратегической и будет продолжаться и дальше. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

В Украине действует программа «Национальный кешбэк», позволяющая получить компенсацию в размере 10% стоимости товаров украинского производства.

На сегодняшний день украинцы уже оформили более 5 млн карт «Национального кешбэка».

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