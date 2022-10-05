Сколько украинцев потеряли работу с начала войны — опрос (инфографика) — Finance.ua
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Сколько украинцев потеряли работу с начала войны — опрос (инфографика)

Личные финансы
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В сентябре 2022 года среди тех, кто имел работу до войны, работают 61%: полноценно — 36%, удаленно или частично — 19%, нашли новую работу — 6%. 37% потеряли работу и не работают.
Об этом сообщает в опросе Социологическая группа «Рейтинг».
Как отмечают социологи, больше всего потерявших работу среди жителей востока, женщин, самых бедных, а также внутренне перемещенных лиц. За месяц показатели трудоустроенности в целом существенно не изменились, однако по сравнению с предыдущими опросами заметны положительные тенденции возвращения к работе в центральных и западных областях.
Сколько украинцев потеряли работу с начала войны — опрос (инфографика)
Опрос проведен 15-19 сентября 2022 года по всей Украине за исключением временно оккупированных россией территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Выборочная совокупность: 2000 респондентов.

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По материалам:
РБК-Україна
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