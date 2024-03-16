Сколько украинцев планирует вернуться на родину из Германии — исследование Сегодня 11:25 — Мир

Сколько украинцев планирует вернуться на родину из Германии — исследование

Центр международных институциональных сравнений и миграционных исследований Института Ifo в Мюнхене провел опрос среди украинских беженцев, которые сейчас находятся в Германии, относительно перспективы возвращения в Украину. Лишь пятая часть респондентов рассматривают такую ​​перспективу.

Об этом сообщает mdr.de.

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Отмечено, что опросы проводились с мая 2022 года по январь текущего года. Публикации результатов последней, пятой волны опросов, еще не было.

Основная причина потери надежды украинцев на возвращение на родину — затяжная война.

Минувшим летом 21% беженцев, принявших участие в опросе, заявили о желании вернуться в Украину.

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В то же время аналогичный ответ летом 2022 года давали 46% участников опроса.

Желание остаться в Германии по крайней мере еще на два года заявили 77% беженцев. О намерении переехать в другую страну заявили 2% опрошенных.

По мнению эксперта по вопросам исследования миграции Института Ifo в Мюнхене Татьяны Панченко, чем на дольше затянется война, тем больше людей останутся в Германии, трудоустроятся в этой стране, закончат обучение и установят социальные контакты. Как следствие, у них не будет стимула к возвращению.

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«Около половины украинцев не намерены возвращаться через два года войны», — подчеркнула она, добавив, что в свои семьи в Украине уже вернулись немало беженцев. Причинами, заставившими их пойти на этот шаг, стали трудности с интеграцией в новую общественную среду или проблемы с жильем.

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Вариант возвращения в Украину рассматривает около трети украинских беженцев (29%), к тому же, условием для этого они считают свою безопасность.

Не определились 28% опрошенных. О конкретных планах проживать вне Украины заявили 39% опрошенных.

Исследование показало, что изменился и портрет беженца в Германии. Если в первые годы войны в эту страну приезжали преимущественно женщины 30−49 лет и дети, то теперь речь идет о женщинах и мужчинах и женщинах без детей. Авторы отчета отмечают, что мужчины стремятся к воссоединению со своими семьями в Германии.

Напомним, в Германии работают лагеря для беженцев, которые все еще предоставляют убежище украинцам. В федеральной земле Баден-Вюртемберг приемные пункты распределяют мигрантов на другие регионы, в частности Баварию, Рейнланд-Пфальц и Гессен.

Фокус По материалам:

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