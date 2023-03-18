Сколько стоят квартиры в польских курортных городах — Finance.ua

Сколько стоят квартиры в польских курортных городах Сегодня 15:06 — Недвижимость

Сколько стоят квартиры в польских курортных городах

В Польше есть города, где квартиры несравненно дороже, чем в Варшаве или Кракове. Чтобы стать покупателем квартиры в городе-«рекордсмене», нужно потратить в среднем 33,5 тыс. злотых за квадратный метр. А есть помещения, где метр стоит даже 65 000 злотых.

В крупных городах все труднее найти новые квартиры по цене ниже 10 000 злотых за квадратный метр. Недавно Познань присоединилась к этому «клубу» со средним показателем, превышающим этот уровень. Лодзь, вероятно, тоже скоро присоединится к нему.

Самые дорогие города Польши — известные курорты

Польские крупные города уже очень дорогие, но им еще далеко до самых известных курортов. Анализ портала in-poland, основанный на данных сайта rynekpierwotny.р|, показывает, что самый дорогой город в стране — Свиноуйсьце. Средняя цена новой квартиры уже составляет 33,5 тысячи злотых за метр квадратный.

На втором месте «зимняя столица Польши», то есть Закопане. Однако этот город намного дешевле, чем Свиноуйсьце. Один квадратный метр квартиры от застройщика стоит там 20,8 тысячи злотых. Сопот замыкает эту тройку с ценой 20,6 тыс. злотых за квадрат нового жилья.

Дороже Варшавы стоят и другие модные туристические города: Миколайки (19 300 злотых) или Колобжег (почти 19 000 злотых.

Читайте также В каких городах Польши самые высокие зарплаты

Варшава. Между тем в столице средняя цена квадратного метра квартиры от застройщика в настоящее время составляет 13,8 тыс. злотых, в Гданьске 11,5 тыс. злотых, а в Кракове — 12,2 тыс. злотых.

Согласно данным от застройщиков, поляки очень охотно покупают «рекреационные» квартиры. Это также относится к Свиноуйсьце. Этот курорт чрезвычайно популярен среди немцев и находится прямо у границы.

Однако и там большинство покупателей квартир и участков — поляки.

«Среди покупателей квартир в наших инвестициях преобладают поляки, хотя покупают и немцы. Некоторые покупатели покупают помещения для отдыха, но в основном сдают их туристам в их отсутствие через нас с полным обслуживанием. Конечно, есть и те, кто покупает их только для собственных нужд», — поясняет в интервью Ян Вроблевски, соучредитель компании, которая сводит элитные многоквартирные дома в Свиноуйсьце.

Эксперты отмечают, что инвестиции в Свиноуйсьце или Закопане считаются относительно надежными для богатых поляков.

Аналитики считают, что высокая инфляция означает, что традиционные инвестиции вытесняются чуть более альтернативными — например, недвижимостью у моря. Здесь нет таких колебаний, как, например, на бирже. Эти вложения достаточно безопасны, но и вполне перспективны. Потому что можно предположить, что польские курорты будут набирать популярность.

Популярность этих вложений можно объяснить еще и тем, что они еще и просто приятны. Ведь можно не только рассчитывать на то, что квартира вырастет в цене, но и самому жить в квартире с видом на море или Татры.

Где бы вы ни находились, не забывайте заботиться о своей безопасности во время путешествий на авто. На Finance.ua мы помогаем людям оформлять Зеленую карту быстро и удобно. Все, что вам нужно — доступ в интернет.

inpoland По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.