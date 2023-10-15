Сколько стоят квартиры в Кракове и пригороде — Finance.ua

Сколько стоят квартиры в Кракове и пригороде Сегодня 16:29 — Недвижимость

Сколько стоят квартиры в Кракове и пригороде

Краков по ценам на квартиры — один из самых дорогих городов Польши. Жилье в городе недешево как на первичном, так и на вторичном рынке.

Сколько сейчас стоят квартиры в Кракове и регионе, пишет muratorplus.pl

Цены на «вторичке» Кракова — растут или падают

Краков для покупателей квартир — точно недешевый город. А сейчас квартиры на вторичном рынке стоят даже больше, чем когда-либо — цена сделок превысила барьер в 11 000 злотых (свыше 93 тысяч гривен) за квадратный метр. Однако многое зависит от расположения и состояния квартиры. И всё ещё можно найти выгодные предложения.

Согласно данным банка PKO BP, в первом квартале текущего года средние цены предложения выросли на 3,1% по сравнению с предыдущим. И в ближайшее время эксперты ожидают дальнейшего роста цен на жилье.

Цены на жилье по данным Нацбанка Польши

Каждый квартал НБП анализирует ценовую ситуацию на рынках жилья крупнейших городов страны. Последние доступные данные касаются ситуации во втором квартале 2023 года. По данным Национального банка Польши, средняя цена квартиры на вторичном рынке в Кракове составляет:

цена предложения — 13 026 злотых за кв. метр;

цена сделки реальной — 11 018 злотых за кв. метр.

Если сравнить этот квартал с предыдущим, то можно увидеть, что произошел рост цен на 3,1% и цен сделок на 1,3%. За год первые выросли на 3,3%, а вторые — на 2,7%.

Цены на квартиры по данным Otodom Analytics

Каждый месяц эксперты Otodom Analytics тоже обновляют отчеты по ценам на квартиры. Доступны данные за август 2023 года, полученные путем анализа рекламных объявлений о продаже. В августе в Кракове средняя квартира стоила 14 048 злотых (свыше 127 тысяч гривен) за квадратный метр (цена предложения).

Также цены отличались в зависимости от квадратуры жилья:

квартира до 40 м 2 — 15 111 злотых за кв. метр;

— 15 111 злотых за кв. метр; квартира 40−59 м 2 — 13 624 злотых за кв. метр;

— 13 624 злотых за кв. метр; квартира 60−89 м 2 — 13 525 злотых за кв. метр;

— 13 525 злотых за кв. метр; квартира свыше 90 м 2 — 14 569 злотых за кв. метр.

В рейтинге городов Otodom Analytics дороже Кракова была только Варшава.

Цены на квартиры в Малопольском воеводстве

Покупка квартиры в Кракове — это большие затраты. Чтобы сэкономить, следует по крайней мере рассмотреть другие места Малопольского воеводства.

За пределами больших городов цены на квартиры на вторичном рынке обычно заметно ниже. Это наглядно демонстрирует просмотр примерных предложений по продаже квартир площадью 40−60 м 2 в следующих городах:

Бохня — 420 тыс. злотых за двухкомнатную квартиру (50 м 2 ); Олькуш — 345 тыс. злотых за трехкомнатную квартиру (60,5 м 2 ); Освенцим — 275 тыс. злотых за двухкомнатную квартиру (50,5 м 2 ); Тарнув — 480 тыс. злотых за три комнаты (48 м 2 ); Величка — 605 тыс. злотых за трехкомнатную квартиру (55 м 2 ); Закопане — 645 тыс. злотых за двухкомнатную квартиру (47 м 2 ).

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