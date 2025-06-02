Сколько стоит собрать выпускника и выпускницу: сравниваем расходы — Finance.ua

Сколько стоит собрать выпускника и выпускницу: сравниваем расходы Сегодня 20:03 — Личные финансы

Сколько стоит собрать выпускника и выпускницу: сравниваем расходы

Праздник на один вечер, а счет — на несколько тысяч. Ради счастливых глаз своих детей, родители выпускников готовы «влететь в копеечку», чтобы устроить им настоящий праздник. Finance.ua решил подсчитать , сколько реально стоит собрать выпускника и выпускницу в 2025 году, и чьи «луки» в итоге обходятся дороже.

Образ для выпускника

Одежда — основа образа. Для парня самая большая инвестиция — это костюм. Стоимость классического костюма-двойки (пиджак и брюки) может колебаться от 2500 грн до 9 тыс. грн (в среднем 5750 грн). Всё зависит от бренда, качества ткани и фасона.

Чтобы сэкономить, костюм можно арендовать. Или же приобрести универсальную классику, которая пригодится в будущем.

Качественная рубашка для выпускника будет стоить в пределах 800−2 500 грн. Классические туфли, которые дополнят костюм, стоят от 1 500 до 5 тыс. грн (в среднем — 3 тыс. грн).

Какой же образ без аксессуаров? Галстук или бабочка придадут ему завершенности. Цены на них колеблются в пределах от 200 до 1 тыс. грн. Ремень можно приобрести за 300 — 1 500 грн. Наряды парня также могут дополнить запонки, если их предусматривает рубашка. Они стоят от 200 грн. Также стильный вид придадут часы. Цены на них стартуют от 500 грн.

Следует заметить, что некоторые элементы образа, как-то ремень, часы, рубашка, туфли и т. д. уже могут быть в гардеробе школьника, что значительно сэкономит бюджет.

📍 В общем одеть выпускника будет стоить от 5 тыс. до 14 тыс. грн. В среднем — 9 500 грн.

Образ для выпускницы

Самое дорогое, что понадобится для девочки — это выпускное платье. Здесь размах цен поражает больше всего. Простое, но элегантное платье может обойтись в 3 тыс. — 8 тыс. грн (в среднем 5500 грн). Дизайнерские модели, платья из дорогих тканей или с большим количеством декора могут достигать 15 — 30 тыс. грн (в среднем 22 500 грн).

Важно помнить, что платье можно взять напрокат, что значительно сэкономит бюджет (от 1 500 — 5 тыс. грн в сутки).

Праздничные туфли или босоножки стоят от 1500 до 5 тыс. грн. Некоторые выпускницы также выбирают запасную пару более удобной обуви, чтобы не страдать на танцплощадке.

Образ выпускницы дополняют украшения — это могут быть серьги, браслет и колье. Чаще всего на выпускной выбирают стильную бижутерию вместо дорогих украшений из серебра или золота. Цены стартуют от 300 грн за комплект. Также можно приобрести небольшую элегантную сумочку, куда поместятся самые необходимые вещи. Она стоит от 500 до 2500 грн.

Красота и уход — еще одна статья расходов для девочки. Праздничная укладка или сложная прическа у парикмахера будет стоить от 800 до 2 500 грн. Некоторые мастера предлагают пакетные услуги.

Профессиональный вечерний макияж — от 800 до 2 тыс. грн. Обычно визажисты предлагают пробный макияж, который оплачивается отдельно. Чтобы сэкономить, можно обратиться к выпускницам бьюти-школ или сделать мейкап самостоятельно.

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Маникюр и педикюр в зависимости от салона стоит от 500 до 1 500 грн за обе услуги.

📍 И без подсчета понятно, что собрать девочку на выпускной несколько дороже, чем парня. У девочек к образу прилагаются прическа, макияж и платье, которые иногда стоят больше, чем весь мужской образ. В общем, образ выпускницы может стоить от 7 тыс. до 40 тыс. грн — и это не предел. В среднем собрать девочку на выпускной стоит 23 500 грн.

Подробнее о других категориях расходов на выпускной в 2025 году — читайте в нашей статье по ссылке.

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