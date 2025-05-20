Выпускной из школы: сколько стоит праздник в 2025 году (инфографика) — Finance.ua
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Выпускной из школы: сколько стоит праздник в 2025 году (инфографика)

Личные финансы
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Выпускной вечер — особенное событие, символизирующее переходный этап от детства к самостоятельной жизни. Однако нынешние реалии изменили подходы к празднованию, а подготовка к выпускному стала существенной категорией расходов для родителей.
Аналитики Codes проанализировали актуальные расходы на праздник для выпускников в 2025 году.
Для наглядности специалисты сравнили средние цены на «компоненты» празднования в 2025 и 2024 годах.
Скриншот: <a href="https://codes.com.ua/">codes.com.ua/</a>
Скриншот: codes.com.ua/
По наблюдениям аналитиков, цены на платья и костюмы остаются относительно стабильными, причем производители предлагают как бюджетные, так и премиум-модели. Обувь и аксессуары (сумки, украшения) немного подорожали, однако при желании найти вариант на любой кошелек вполне реально.
Услуги бьюти-мастеров в 2025 году обходятся дороже, чем в прошлом году. Увеличение цен связано с общей инфляцией. На конечную стоимость влияют сложность макияжа и прически.
Существенно выросли цены на аренду кафе, ресторанов, банкетных залов. Причина — увеличение стоимости продуктов, напитков, коммунальных услуг, а также изменения в налоговой политике.
Услуги фотографов и видеооператоров также дорожают. Однако для экономии можно заказывать их сопровождение на период времени короче, ведь обычно такой сервис оплачивается почасово.
Выпускной из школы: сколько стоит праздник в 2025 году (инфографика)
При планировании выпускного стоит учитывать региональный фактор. Из-за высокой стоимости аренды и значительного спроса на услуги специалистов (бьюти, фотографов и т. д.) празднование в большом городе обойдется дороже, чем в меньшем населенном пункте.
Выпускной из школы: сколько стоит праздник в 2025 году (инфографика)
Скриншот: <a href="https://codes.com.ua/">codes.com.ua/</a>
Скриншот: codes.com.ua/

Пир или путешествие: как празднуют выпускной в 2025 году

Цены на организацию выпускного немалые, к тому же не во всех регионах праздник можно провести безопасно. Ведь если во время застолья в ресторане прозвучит тревога, и детям придется идти в укрытие, впечатления от долгожданного события будут испорчены. По этим и другим причинам родители и вчерашние ученики все чаще выбирают альтернативные варианты празднования, и некоторые из них заметно доступнее. Вот сравнение затрат на традиционные и более современные форматы выпускных:
Скриншот: <a href="https://codes.com.ua/">codes.com.ua/</a>
Скриншот: codes.com.ua/
Поездки по Украине и за границу вместо обычных выпускных привлекают все большее количество подростков. К примеру, бучанские школьники с удовольствием посетили исторические достопримечательности и побывали в гастрономических турах во Львове, который считается культурной столицей Украины. А вот Золотоношские выпускники предпочли активный отдых в Карпатах.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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