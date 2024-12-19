Сколько стоит празднование Нового года в Буковеле и Верховине — Finance.ua

Сколько стоит празднование Нового года в Буковеле и Верховине Сегодня 08:01 — Личные финансы

Сколько стоит празднование Нового года в Буковеле и Верховине

Карпаты — это сочетание природной красоты, зимних развлечений и гостеприимной атмосферы. Finance.ua подсчитал , во сколько обойдется празднование Нового года в Буковеле, одном из самых популярных горнолыжных курортов Украины, а также Верховине — живописном поселке, который часто называют сердцем Гуцульщины.

Буковель — крупнейший горнолыжный курорт Украины, где можно насладиться современной инфраструктурой, в то время как менее людная Верховина предлагает аутентичный отдых.

Проживание

Отели в Буковеле: от 2 тыс. грн/ночь за двухместный номер

Коттеджи в Верховине: от 1 500 грн/ночь на 4 чел.

Питание

Комплексный обед: от 300 грн

Глинтвейн или чай из трав: 80−120 грн

Катание на лыжах

Ски-пасс: 1 100−1 800 грн/день в зависимости от сезона

Аренда снаряжения: от 500 грн/день

Дополнительные развлечения

Купание в чанах: от 1 тыс. грн/час

Экскурсии на снегоходах или квадроциклах: от 1 200 грн/час

Особенности празднования: Рождественские традиции, в частности, вертепы и колядки, создают неповторимую атмосферу. В Верховине часто проводят вечера с аутентичной музыкой и гуцульскими блюдами.

Узнайте, сколько обойдется аналогичный отдых в Европейских странах, в статье по ссылке ниже:

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