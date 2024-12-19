Сколько стоит празднование Нового года в Буковеле и Верховине — Finance.ua
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Сколько стоит празднование Нового года в Буковеле и Верховине

Личные финансы
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Сколько стоит празднование Нового года в Буковеле и Верховине
Сколько стоит празднование Нового года в Буковеле и Верховине
Карпаты — это сочетание природной красоты, зимних развлечений и гостеприимной атмосферы. Finance.ua подсчитал, во сколько обойдется празднование Нового года в Буковеле, одном из самых популярных горнолыжных курортов Украины, а также Верховине — живописном поселке, который часто называют сердцем Гуцульщины.
Буковель — крупнейший горнолыжный курорт Украины, где можно насладиться современной инфраструктурой, в то время как менее людная Верховина предлагает аутентичный отдых.

Проживание

  • Отели в Буковеле: от 2 тыс. грн/ночь за двухместный номер
  • Коттеджи в Верховине: от 1 500 грн/ночь на 4 чел.

Питание

  • Комплексный обед: от 300 грн
  • Глинтвейн или чай из трав: 80−120 грн

Катание на лыжах

  • Ски-пасс: 1 100−1 800 грн/день в зависимости от сезона
  • Аренда снаряжения: от 500 грн/день

Дополнительные развлечения

  • Купание в чанах: от 1 тыс. грн/час
  • Экскурсии на снегоходах или квадроциклах: от 1 200 грн/час
Особенности празднования: Рождественские традиции, в частности, вертепы и колядки, создают неповторимую атмосферу. В Верховине часто проводят вечера с аутентичной музыкой и гуцульскими блюдами.
Узнайте, сколько обойдется аналогичный отдых в Европейских странах, в статье по ссылке ниже:

Где можно отпраздновать Рождество и Новый год и сколько это будет стоить.

По материалам:
Finance.ua
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