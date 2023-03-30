Сколько стоит переоформить машину в Украине — Finance.ua

Сколько стоит переоформить машину в Украине Сегодня 17:30 — Личные финансы

Сколько стоит переоформить машину в Украине

Чтобы переоформить машину с одного владельца на другого, нужно обратиться в любой территориальный сервисный центр МВД.

Об этом пишет УНИАН.

Куда обращаться, чтобы переоформить машину

Переоформлять автомобиль с одного владельца на другого нужно при купле-продаже машины, дарении или передаче по наследству. Сейчас это можно сделать в любом территориальном сервисном центре (ТСЦ) МВД — независимо от того, где зарегистрирована машина и ее владелец, нынешний и будущий.

Сколько стоит переоформить машину в Украине

Чтобы переоформить машину, нужно будет оплатить:

услуги сервисного центра — 200 грн;

стоимость номерного знака — 350 грн;

бланковую продукцию (техпаспорт) — 312 грн.

Но эта сумма может быть и несколько иной. К примеру:

если покупатель не хочет новые номера, а собирается поставить на машину свои старые, то номерной знак (350 грн), он не оплачивает; тогда нужно будет оплатить только стоимость хранения старых номеров — это 10,8 грн/сутки;

если машина ранее не была зарегистрирована в Украине, то нужно дополнительно оплатить пенсионное страхование — 3-5% стоимости автомобиля;

если человек продает уже не первую машину за год, то он платит налог от оценочной стоимости машины (налог зависит от того, какая машина по счету), а также 1,5% военного сбора.

Приблизительно посчитать, сколько стоит переоформить машину, можно на онлайн-калькуляторе на сайте Главного сервисного центра МВД.

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УНІАН По материалам:

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