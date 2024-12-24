Сколько стоит купить жилье в Великобритании — Finance.ua

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Сколько стоит купить жилье в Великобритании

Недвижимость
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Сколько стоит купить жилье в Великобритании
Сколько стоит купить жилье в Великобритании
По данным Центрального статистического бюро Великобритании, опубликованным 10 декабря, чтобы приобрести в стране квартиру по средней цене 298 тыс. фунтов стерлингов, необходимо иметь свободный капитал в 69,677 фунтов стерлингов (3,710 млн грн), а позволить себе это могут только 10% самых богатых домохозяйств страны. При этом в самом Лондоне приобрести недвижимость не могут себе позволить даже обеспеченные люди.
По крайней мере, так утверждает британская газета The Guardian.

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Проблемы с покупкой жилья испытывают люди по всей Великобритании за исключением Северной Ирландии. Для приобретения квартиры в Англии требуются в среднем 298 тыс. фунтов стерлингов, что равнозначно 8,6 доступным годовым доходам большинства домохозяйств. Средняя годовая прибыль в этой стране составляет 35 тыс. фунтов стерлингов.
Соотношение между средним годовым доходом и средней стоимостью жилья в Великобритании выросло почти вдвое с 1999 года.

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Таким образом, позволить себе приобретение квартиры могут только люди со свободным доходом в 69, 677 фунтов стерлингов, то есть представители 10% самых богатых граждан страны. За 20 лет недвижимость там подорожала больше, чем где бы то ни было в стране, и средняя цена ее превысила 530 тысяч фунтов стерлингов, что равнозначно 14,1 средним годовым зарплатам.
К категории 10% самых богатых жителей британской столицы относятся люди с годовым доходом в 89,901 фунтов стерлингов, что означает, что для покупки среднестатистического дома в своем городе им понадобится 5,9 годовых зарплат. Для 10% беднейших для покупки аналогичного дома требуется 34,7 годовых зарплат.
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