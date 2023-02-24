Сколько средств Украина сейчас тратит на армию — Finance.ua

Сколько средств Украина сейчас тратит на армию Сегодня 13:35 — Казна и Политика

Сколько средств Украина сейчас тратит на армию

На армию правительство тратит практически весь бюджет страны мирного времени. Сегодня социальная и гуманитарная составляющая Государственного бюджета Украины финансируется при поддержке международных партнеров. В первую очередь Евросоюза, США и стран G7.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Правительственный портал.

«Дефицит государственного бюджета в прошлом году составил около 31 млрд долларов. Мы получили эти деньги от наших партнеров. Преимущественно от стран ЕС, G7 и США и международных финансовых институтов, в частности от МВФ. За год войны Украина потеряла более 30% ВВП. Поэтому бюджетный дефицит составляет уже 38 млрд долларов», — подчеркнул он.

По словам премьер-министра, дефицит возникает также из-за роста расходов на сектор безопасности и обороны.

«Сегодня мы тратим на армию почти весь бюджет страны мирного времени. В то же время, социальная и гуманитарная составляющая финансируется при поддержке наших партнеров, которым Украина за это очень благодарна. Спасибо Еврокомиссии за выделение 18 млрд евро макрофинансовой поддержки на 2023 год. Соединенные Штаты предоставит Украине более 10 млрд долларов, другие страны G7 также направляют средства на прямую бюджетную поддержку. Украина активно работает с МВФ. Мы завершили пересмотр мониторинговой программы и вышли на наработку большой четырехлетней программы», — заявил Шмыгаль.

Глава правительства также акцентировал внимание на скорейшем восстановлении Украины.

«Нам нужны дополнительные 17 млрд долларов для так называемого rapid recovery. В этом направлении работаем совместно с партнерами и видим хорошие перспективы», — убежден премьер-министр.

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