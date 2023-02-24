Сколько школьников и учителей уехали за границу — Finance.ua

Сколько школьников и учителей уехали за границу Сегодня 06:02

В результате полномасштабного вторжения россии на сегодняшний день более 500 тысяч украинских детей и 12,5 тысячи учителей находятся за рубежом.

Об этом сообщила заместитель министра образования и науки Украины Вера Рогова, пишет vseosvita.ua.

За границей уже больше 500 тысяч детей, и эта цифра не была ниже 470 тысяч за последний год. И увеличилось количество педагогов — 12 585 учителей находятся за границей. Это очень большой вызов для нас, отметила чиновник на презентации украинско-швейцарского проекта «Становимся сильнее вместе».

Согласно информации Минобразования, еще более 161 тыс. школьников и около 26 тыс. дошкольников получили статус внутренне перемещенных лиц.

Форма обучения

в более 4,1 тыс. украинских школ введено очное обучение,

4,5 тыс. учебных заведений обучаются по смешанной форме,

в 4,2 тыс. заведениях проходит дистанционное обучение.

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