Сколько школьников и учителей уехали за границу — Finance.ua
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Сколько школьников и учителей уехали за границу

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В результате полномасштабного вторжения россии на сегодняшний день более 500 тысяч украинских детей и 12,5 тысячи учителей находятся за рубежом.
Об этом сообщила заместитель министра образования и науки Украины Вера Рогова, пишет vseosvita.ua.
За границей уже больше 500 тысяч детей, и эта цифра не была ниже 470 тысяч за последний год. И увеличилось количество педагогов — 12 585 учителей находятся за границей. Это очень большой вызов для нас, отметила чиновник на презентации украинско-швейцарского проекта «Становимся сильнее вместе».
Согласно информации Минобразования, еще более 161 тыс. школьников и около 26 тыс. дошкольников получили статус внутренне перемещенных лиц.

Форма обучения

  • в более 4,1 тыс. украинских школ введено очное обучение,
  • 4,5 тыс. учебных заведений обучаются по смешанной форме,
  • в 4,2 тыс. заведениях проходит дистанционное обучение.
По материалам:
Finance.ua
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