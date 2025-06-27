Сколько роскошных авто ввезли в Украину из-за рубежа: ТОП-6 брендов — Finance.ua

Сколько роскошных авто ввезли в Украину из-за рубежа: ТОП-6 брендов Сегодня 12:04 — Личные финансы

Сколько роскошных авто ввезли в Украину из-за рубежа: ТОП-6 брендов

Автомобилей, подпадающих под налог на роскошь, ввезено в Украину за 5 месяцев 2025 года 131 шт., по данным Министерства экономики . Из них почти половина поехала в столицу, а наибольшим спросом в luxury-сегменте пользуются автомобили Porsche и Mercedes-Benz.

Об этом свидетельствуют данные Опендатабот

В январе-мае 2025 года украинцы ввезли из-за границы 131 автомобиль, подпадающий под налогообложение как роскошный. Это в 3,4 раза меньше, чем за аналогичный период в прошлом году, когда таких авто было 448.

Впрочем, по сравнению с 2021 годом ввоз дорогих авто вырос на 42%. Наибольший скачок был зафиксирован в 2023 году — тогда за 5 месяцев в Украину ввезли 584 транспортных средства, подпадающих под транспортный налог.

Больше всего автомобилей попало в Киев — 43% от общего количества нововвезенных за 2025 год. Еще по 13% поехали в Киевскую область и по 9% в Одесскую и Львовскую области.

47% всех авто заряжают электричеством, а еще 23% - электричеством или бензином. Бензиновые авто премиум-класса занимают только третье место: 19%.

Какие модели выбирают

63% всех ввезенных в Украину авто, подлежащих налогу на роскошь, в этом году — это Porsche. В частности, популярные Porsche Taycan и Porsche Cayenne E-hybrid — 41% и 8% от всех авто соответственно.

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На второй строчке Mercedes-Benz — таких авто 21% от всего количества. Среди украинцев самые популярные Mercedes-Benz s 450 и Mercedes-Benz s 580 4matic — 15% от всего количества.

Также в ТОП-6 брендов вошли Audi, Rolls-Royce, Aston Martin, Lamborghini.

Перечень налогооблагаемых моделей обновляется ежегодно. Сейчас в нем 338 автомобилей, тогда как в прошлом году их было больше 468.

С января по апрель 2025 года владельцы дорогих авто уплатили в бюджет 87,2 млн грн транспортного налога — на 12% или 9,2 млн грн больше, чем за этот период в прошлом году. Больше всего поступлений зафиксировано в Киеве — 26,5 млн грн.

Напомним, транспортным налогом облагаются автомобили в возрасте до 5 лет, стоимость которых превышает 3 млн грн. Ставка налога — 25 тыс. грн в год за один такой автомобиль.

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