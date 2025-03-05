Сколько получат пенсии участники боевых действий — Finance.ua

Сколько получат пенсии участники боевых действий Сегодня 10:14 — Казна и Политика

Сколько получат пенсии участники боевых действий

Участники боевых действий (УБД) в Украине получают ряд льгот от государства. Среди них — досрочный выход на пенсию. Во сколько выходят на пенсию УБД в Украине, как насчитывается стаж за время военной службы и сколько участники боевых действий могут получать пенсии — в комментарии рассказал адвокат.

Как считается стаж УБД

Мобилизированным украинцам и служащим по контракту начисляется стаж за время их службы, который учитывается при выходе на пенсию.

Как рассказала адвокат юридической компании «Riyako&Partners» Екатерина Анищенко, трудовой стаж продолжает начисляться контрактникам и мобилизованным при условии, что они выполнили боевое распоряжение и несут службу.

«И мобилизованным, и контрактникам во время службы, в том числе и в зоне боевых действий, трудовой стаж продолжает начисляться согласно статье 8 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей», — объясняет адвокат. — Время прохождения лицами военной службы в особый период, которые объявляется в соответствии с законом «Об обороне Украины», то есть, в частности, и во время военного положения, засчитывается не только в стаж, но и в выслугу лет.

При этом, отмечает эксперт, трудовой стаж в зоне боевых действий засчитывается в соотношении 1:3 — то есть один месяц в таких условиях идет как за три. Относительно того, сколько времени нужно провести в зоне боевых действий, чтобы стаж засчитался по этой формуле, это минимум месяц. Максимального срока нет.

Во сколько выходят на пенсию УБД в Украине и какая будет пенсия

Как пояснила адвокат, статус УБД дает право выйти на пенсию досрочно:

мужчинам — в 55 лет, если у них есть стаж 25 лет;

женщинам — в 50, если у них есть стаж 20 лет.

Если говорить о том, сколько будет пенсия ветеранам боевых действий в 2025 году, то на ее размер влияет как стаж (благодаря ему выплаты могут возрасти), так и должностной оклад, по которому уплачивались страховые взносы. Потому, какая пенсия УБД будет у конкретного человека, можно рассчитать только индивидуально.

К пенсии участникам боевых действий украинским законодательством предусмотрены следующие доплаты:

повышение 25% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц (т.е. 25% от 2361 грн, это 590,25 грн);

ежемесячное пособие (пособие на жизнь) — 40 грн;

ежемесячное адресное пособие, если сумма пенсии УБД (со всеми надбавками, повышениями и доплатами, но без учета пенсий за особые заслуги) меньше 4 958 грн.

4958,1 грн — это минимальная пенсия УБД в Украине, она должна составлять не менее 210% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц (т.е. 2361×2,1 = 4958,1 грн).

УНІАН По материалам:

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