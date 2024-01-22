Сколько платят военным после увольнения со службы — Finance.ua

Сколько платят военным после увольнения со службы Сегодня 17:00 — Личные финансы

Сколько платят военным после увольнения со службы

Военные, увольняемые со службы в Украине, имеют право на определенное денежное довольствие. Выплаты делятся на обязательные и дополнительные.

По завершении службы демобилизованным должны предоставить:

Компенсацию за неполученное вещное имущество. Военнослужащие имеют право на компенсацию за вещное имущество, которое они не успели получить во время службы. Для этого необходимо получить справку от вещевой службы о стоимости имущества и написать рапорт командиру.

Единовременное денежное пособие. Военнослужащие, увольняемые по состоянию здоровья, получают единовременное денежное пособие в размере 50% месячного денежного довольствия за каждый год службы. Увольняемые по возрасту военные ввиду сокращения штата или окончания срока контракта получают единовременное денежное пособие в размере 50% месячного денежного довольствия за каждый год службы, но не менее 25% месячного денежного довольствия.

Возмещение за неиспользованный отпуск. Военнослужащие, увольняемые со службы, имеют право на возмещение за неиспользованный отпуск. Размер компенсации определяется всеми неиспользованными днями основного и дополнительного отпуска.

Дополнительные выплаты демобилизованным

При наличии оснований военные после увольнения со службы могут получить:

Средства на оздоровление . Военнослужащие, которые освобождаются от службы и не получили средства для оздоровления во время службы, имеют право на их выплату после демобилизации. Размер компенсации определяется по должностному окладу, выплатам по званию и надбавке за выслугу лет.

. Военнослужащие, которые освобождаются от службы и не получили средства для оздоровления во время службы, имеют право на их выплату после демобилизации. Размер компенсации определяется по должностному окладу, выплатам по званию и надбавке за выслугу лет. Финансовая помощь в решении социально-бытовых вопросов. Военнослужащие, которые увольняются со службы, могут получить единовременную материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов. Сумма пособия не может превышать месячное довольствие военнослужащего, с учетом всех видов денежного довольствия, кроме вознаграждений.

Сколько платят военнослужащим после демобилизации

Для получения выплат военнослужащие должны обратиться к командиру части с соответствующим рапортом. К рапорту необходимо приложить необходимые документы, подтверждающие право на выплату.

Военнослужащие, увольняемые со службы после демобилизации, имеют право на единовременное денежное пособие.

Размер пособия зависит от основания увольнения и выслуги лет и еще некоторых критериев:

Для военнослужащих, которые увольняются по состоянию здоровья, размер единовременного денежного пособия составляет 50% месячного денежного довольствия за каждый год службы.

Для военнослужащих, которые увольняются по возрасту, в связи с сокращением штата или завершением срока контракта — 50% месячного денежного довольствия за каждый год службы, но не менее 25% месячного денежного довольствия.

Для военнослужащих, которые были призваны на военную службу во время мобилизации, — 4% месячного денежного довольствия за каждый полный календарный месяц службы, но не менее 25% месячного денежного довольствия.

Пособие выплачивается из расчета месячного денежного довольствия, без учета дополнительных вознаграждений. К расчету пособия принимаются в расчет только полные месяцы службы.

Основанием для выплаты является приказ командира части об исключении из списков личного состава воинской части, где должна быть указана выслуга лет, из расчета которой выплачивается пособие.

Напомним, что военнослужащий, военнообязанный или резервист, призванный на учебные (или проверочные) и специальные сборы или для прохождения службы в воинском резерве, имеет возможность составить личное распоряжение на случай своей гибели (смерти). Согласно этому распоряжению он может определить лицо (лиц) для получения единовременного пособия по его выбору, определив размер доли этих лиц в процентах.

Также мы писали о том, что семья погибшего или умершего военнослужащего может получить выплату в размере 1,3 миллиона или 15 миллионов гривен. Государство также начисляет родственникам пособие на погребение бойца.

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