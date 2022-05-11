Сколько платят беженцам, которые нашли работу в Польше — Finance.ua
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Сколько платят беженцам, которые нашли работу в Польше

Сегодня 17:02Личные финансы
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В Польше украинские беженцы (чаще всего женщины) без знания языка и особых навыков получают от 23,1 до 24,5 тыс. грн. Больше всего вакансий предлагают на предприятиях пищевой промышленности, в сфере обслуживания и логистических складах.
Об этом сообщили в аналитическом центре агентства по трудоустройству Gremi Personal.
В мае и до конца ноября на польском рынке труда наблюдается «высокий сезон». Количество вакансий в этот период для женщин может увеличиться на 50-60%.
На рыбзаводах и мясокомбинатах (разбор мясной и рыбной продукции) украинкам платят 23,1 тыс. грн в месяц.
«Работа в логистике и e-commerce также востребована среди украинских женщин, которые не знают языка и не имеют опыта. На комплектации заказов и товаров в месяц можно заработать 3200 злотых в месяц (21,7 тыс. грн)», — отмечают аналитики.
В туристический сезон больше предложений появляется в сфере HORECA (гостиницах и ресторанах).
Для горничных и помощниц на кухне предлагают зарплату в 3500-3600 злотых (23,8-24,5 тыс. грн).
В 2022 году минимальная зарплата в Польше составляет около 2363,57 злотых (16 тыс. грн).
Отметим, в Польше нашли работу уже около 100 тыс. беженцев из Украины. Это каждый четвертый желающий. Зарплата для украинок без особых навыков и знания польского языка может варьироваться от 20 до 40 тыс. грн.
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По материалам: Обозреватель
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