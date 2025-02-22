Сколько пассажиров перевезли украинские авиакомпании в прошлом году — Finance.ua

Сколько пассажиров перевезли украинские авиакомпании в прошлом году Сегодня 20:25

Сколько пассажиров перевезли украинские авиакомпании в прошлом году, Фото: freepik

В 2024 году украинские авиакомпании перевезли 480 тысяч пассажиров, совершив 5,6 тыс. международных коммерческих рейсов

Такие данные в отчете о деятельности за 2024 год обнародовала Государственная авиационная служба Украины.

Авиапарк и специализированные полеты

Согласно обнародованной информации, в течение 2024 года к эксплуатации привлекались 119 воздушных судов с действующими сертификатами пересмотра летной годности (ARC).

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Они выполняли коммерческие воздушные пассажирские и грузовые перевозки в рамках всемирной программы WFP по контрактам Миссии ООН в странах Африки, полеты с водосливными устройствами для тушения лесных пожаров, полеты вертолетов с грузом на внешней подвеске, аэрофото- и киносъемки.

Кроме того, 26 субъектов авиационной деятельности имеют сертификат на коммерческую перевозку пассажиров и груза и/или полномочия на специализированную коммерческую эксплуатацию с высокой степенью риска.

В 2024 году авиакомпании осуществили 5,6 тыс. коммерческих рейсов, что на 3,4% меньше, чем в 2023 году. За указанный период было перевезено 480 тысяч. пассажиров (+13,7% к показателю 2023 года) и 31,4 тыс. т грузов и почты (-26,5%).

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Как отметили в Госавиаслужбе, в связи с военной агрессией рф и на основании регулярной оценки угроз и рисков гражданской авиации воздушное пространство Украины на протяжении 2024 года было закрыто для использования гражданскими воздушными судами, кроме получивших разрешение Генерального штаба Вооруженных сил Украины на выполнение полетов.

Обслуживание воздушного движения Украины не предоставлялось. Подготовка к возобновлению обслуживания воздушного движения проводится в соответствии с отдельным планом.

Справка Finance.ua:

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Укрінформ По материалам:

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