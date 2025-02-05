Авиакомпания запретила пассажирам перевозить повербанки в ручной клади — Finance.ua

Авиакомпания запретила пассажирам перевозить повербанки в ручной клади 05.02.2025, 01:32 — Мир

Южнокорейская авиакомпания Air Busan запретила пассажирам перевозить повербанки в багаже ​​на верхней полке после того, как сильный пожар уничтожил один из ее самолетов на взлетно-посадочной полосе в конце января 2025 года.

Как пишет The Independent , власти Южной Кореи начали расследование пожара, но причина пока не установлена. Впрочем, по словам экспертов, авиакатастрофы почти всегда вызваны совокупностью факторов.

Отмечается, что теперь ручная кладь пассажиров, проверенная при посадке, не содержащая внешних аккумуляторов, будет отмечена и затем разрешена к перевозке в багажных отсеках на верхней полке. Меры начнут действовать в пятницу, 7 февраля 2025 г., на пробных маршрутах, а затем будут распространены на все рейсы.

Однако пассажиры все же смогут взять на борт свои портативные зарядные устройства, однако их нужно будет держать при себе, чтобы можно было быстро обнаружить и устранить перегрев, дым или возгорание.

Air Busan заявила, что изменения, которые также будут включать дополнительную противопожарную подготовку экипажа и оборудование для локализации пожара на борту, были вызваны увеличением количества внешних аккумуляторов, которые перегреваются.

УНІАН По материалам:

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