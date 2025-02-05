Авиакомпания запретила пассажирам перевозить повербанки в ручной клади — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Авиакомпания запретила пассажирам перевозить повербанки в ручной клади

Мир
16
Южнокорейская авиакомпания Air Busan запретила пассажирам перевозить повербанки в багаже ​​на верхней полке после того, как сильный пожар уничтожил один из ее самолетов на взлетно-посадочной полосе в конце января 2025 года.
Как пишет The Independent, власти Южной Кореи начали расследование пожара, но причина пока не установлена. Впрочем, по словам экспертов, авиакатастрофы почти всегда вызваны совокупностью факторов.
Отмечается, что теперь ручная кладь пассажиров, проверенная при посадке, не содержащая внешних аккумуляторов, будет отмечена и затем разрешена к перевозке в багажных отсеках на верхней полке. Меры начнут действовать в пятницу, 7 февраля 2025 г., на пробных маршрутах, а затем будут распространены на все рейсы.
Однако пассажиры все же смогут взять на борт свои портативные зарядные устройства, однако их нужно будет держать при себе, чтобы можно было быстро обнаружить и устранить перегрев, дым или возгорание.
Air Busan заявила, что изменения, которые также будут включать дополнительную противопожарную подготовку экипажа и оборудование для локализации пожара на борту, были вызваны увеличением количества внешних аккумуляторов, которые перегреваются.

Заказать быстро туристическое страхование за границу🌴

По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.