Польская авиалиния LOT запускает ежедневные рейсы из Кракова в Париж — Finance.ua

Польская авиалиния LOT запускает ежедневные рейсы из Кракова в Париж Сегодня 17:18 — Личные финансы

Польская авиалиния LOT запускает ежедневные рейсы из Кракова в Париж

С 31 марта польская авиакомпания LOT откроет ежедневные прямые рейсы Краков-Париж. Они будут выполняться в аэропорту Орли, расположенном ближе к Парижу, чем основной аэропорт французской столицы имени Шарля-де-Голля.

Об этом пишет Avianews.

Новый рейс может быть интересен гражданам Украины, поскольку в Краков можно добраться из Киева или Львова поездом только с одной пересадкой в ​​Перемышле.

Цены на билеты

Дешевые билеты на эконом-класса Краков — Париж (Орли) можно купить по цене от $150 в оба конца. Самый низкий тариф включает перевозку только ручной клади, вес которой не должен превышать 8 кг.

Расписание рейсов

Расписание предусматривает ежедневный вылет из Кракова в Париж в 17:10 и возвращение в 20:25. Время в пути составит 2,5 часа.

Альтернативные рейсы

Альтернативные рейсы из Кракова в Париж предлагает бюджетная авиакомпания Ryanair. Однако лоукостер летает в отдаленный аэропорт Бове. Поездка из него в Париж может занимать до 2 часов при интенсивном трафике, а цена билета на автобус в город достигает 20 евро в один конец.

Напомним, Ryanair планирует возобновить полеты в Украине на фоне ожиданий, что Трамп может завершить войну с россией. Майкл О’Лири, исполнительный директор авиакомпании, заявил, что Ryanair разрабатывает план, который позволит начать полеты в течение четырех-шести недель после завершения войны.

Венгерский лоукостер Wizz Air запустил рейсы в шесть городов Европы из Сибиу, Румыния. Рейсы начнут выполняться с начала августа 2025 г., но билеты на них уже доступны. В неделю будет осуществляться по два-три рейса по каждому из маршрутов.

Латвийская авиакомпания airBaltic отменит рейсы в Ригу из приграничного польского аэропорта Жешув, которые в большинстве своем были ориентированы на украинцев. Авиаперевозчик запустил этот маршрут в конце октября 2024 года и рекламировал как еще одну возможность летать в условиях, когда небо Украины закрыто. Частота полетов составляла два раза в неделю.

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