Сколько незакрытых вакансий в коммунальных службах Киева
Столице не хватает более 4200 человек, чтобы полностью укомплектовать штат коммунальных служб.
К такому выводу пришли аналитики «Слово и дело».
По состоянию на март в трех районах Киева не занято более половины рабочих мест в коммунальных службах. Еще в двух — не хватает более 40% сотрудников.
По данным райадминистраций, полный штат коммунальных работников Киева насчитывает 11 086 человек. Из этого количества на сегодняшний день занято только 6 757 рабочих мест, то есть 4 220 вакансий или 39% - не закрыты.
Наибольший дефицит работников
Больше для укомплектования штата не хватает коммунальщиков в Дарницком районе — 59,3% рабочих мест остаются без работников и Печерском — 58,9%.
Приблизительно одинаковая нехватка коммунальщиков в Днепровском и Соломенском районах — 44,8% и 45,6% соответственно свободных рабочих мест.
Треть штата сейчас пустует в Голосеевском, Шевченковском и Деснянском районах столицы (32,2%, 31,7%, 30,2% соответственно).
Наиболее укомплектованные районы
Наиболее укомплектованы коммунальщиками, по сравнению с другими районами, Святошинский и Оболонский. В их штатах чуть больше 28% рабочих мест пока без сотрудников.
