0 800 307 555
Сколько незакрытых вакансий в коммунальных службах Киева

Столице не хватает более 4200 человек, чтобы полностью укомплектовать штат коммунальных служб.
К такому выводу пришли аналитики «Слово и дело».
По состоянию на март в трех районах Киева не занято более половины рабочих мест в коммунальных службах. Еще в двух — не хватает более 40% сотрудников.
Киеву не хватает более 4200 коммунальщиков
Киеву не хватает более 4200 коммунальщиков, www.slovoidilo.ua
По данным райадминистраций, полный штат коммунальных работников Киева насчитывает 11 086 человек. Из этого количества на сегодняшний день занято только 6 757 рабочих мест, то есть 4 220 вакансий или 39% - не закрыты.

Наибольший дефицит работников

Больше для укомплектования штата не хватает коммунальщиков в Дарницком районе — 59,3% рабочих мест остаются без работников и Печерском — 58,9%.
Приблизительно одинаковая нехватка коммунальщиков в Днепровском и Соломенском районах — 44,8% и 45,6% соответственно свободных рабочих мест.
Треть штата сейчас пустует в Голосеевском, Шевченковском и Деснянском районах столицы (32,2%, 31,7%, 30,2% соответственно).

Наиболее укомплектованные районы

Наиболее укомплектованы коммунальщиками, по сравнению с другими районами, Святошинский и Оболонский. В их штатах чуть больше 28% рабочих мест пока без сотрудников.
По материалам:
Слово і Діло
РаботаКиев
