Сколько налогов уплатили ФЛП в 2024 году — Finance.ua

Сколько налогов уплатили ФЛП в 2024 году Сегодня 16:06 — Казна и Политика

Сколько налогов уплатили ФЛП в 2024 году

Объемы уплаты единого налога физическими лицами-предпринимателями в 2024 году составили 55 млрд грн, превзойдя поступления за довоенный 2021 год на 59%.

Об этом Государственная налоговая служба сообщила в комментарии ЭП.

Так, по данным налоговой, по итогам 2024 года украинские ФЛПы 1, 2 и 3 групп упрощенной системы налогообложения суммарно уплатили 55,14 млрд грн. Из этой суммы:

633,38 млн уплатили ФЛП первой группы;

9,57 млрд грн ФЛП второй группы;

44,94 млрд грн ФЛП, находящиеся на третьей группе упрощенной системы налогообложения (из них 1,014 млрд грн заплатили плательщики НДС, а 43,92 млрд грн — неплательщики НДС).

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Наибольшие отчисления единого налога произвели ФЛП, зарегистрированные в Киеве (12,24 млрд грн), Львовской (5,09 млрд грн) и Днепропетровской (4,69 млрд грн) областях.

Интересно, что в 2021 году на втором месте по объему поступления единого налога была не Львовская, а Харьковская область, в бюджеты которой тогда поступило 3,16 млрд грн.

Инфографика: ЭП

В большинстве областей Украины за время большой войны выросли объемы единого налога, который ФЛП перечислили в бюджет. Однако в ряде регионов эти объемы сократились. В Донецкой области ФЛП в 2024 году уплатили на 158,7 млн ​​грн меньше, чем по итогам 2021 года, в Луганской — на 186,16 млн грн, в Херсонской — на 226,65 млн грн.

Несмотря на приближенность фронта, объемы уплаты единого налога ФЛПами, зарегистрированными в Харьковской области, в 2024 году превысили довоенные на 1,05 млрд грн или выросли на 33,4%.

Также существенно выросли отчисления ФЛП из Львовской области (на 2,38 млрд грн — до 5,09 млрд грн), Днепропетровской области (на 1,91 млрд грн — до 4,69 млрд грн), Киевской области (на 1,83 млрд грн — до 4,23 млрд грн) и из города Киева (на 4,23 млрд грн — до 12,24 млрд грн).

Економічна Правда По материалам:

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