Сколько мужчины тратят на уход за собой (цена процедур) — Finance.ua

Сколько мужчины тратят на уход за собой (цена процедур) Сегодня 20:00 — Личные финансы

Сколько мужчины тратят на уход за собой (цена процедур)

Стереотипы о том, что уход за собой — «не мужское дело», давно в прошлом. Сегодня забота о себе — это не о моде, а о самоуважении. Когда-то мы уже писали, сколько на себя тратит современная женщина в Украине.

В этой статье рассмотрим, как мужчины относятся к инвестициям в собственную внешность и самочувствие, и что именно входит в их рутинные расходы.

Чтобы оценить, сколько современный мужчина тратит на уход за собой, мы решили проанализировать цены на самые популярные мужские процедуры в трех крупных городах Украины — Киеве, Одессе и Львове. Учитывали только те услуги, которые пользуются наибольшим спросом среди мужчин: стрижка, моделирование бороды/усов, камуфлирование седины и маникюр.

Стоимость услуг колеблется в зависимости от уровня мастера и престижности заведения.

Мужчины в целом тратят на уход за собой меньше, чем женщины, сосредотачиваясь преимущественно на базовых потребностях — парикмахерских, средствах для гигиены, спортивных услугах. В среднем расходы колеблются в пределах 1−3 тысяч гривен в месяц.

В то же время ежемесячные инвестиции женщин на уход за собой варьируются от 9 до более 100 тыс. гривен, как мы уже рассказывали в нашей статье ранее . В эту сумму, кроме базовых косметических процедур, входят спорт, витамины, массажи, косметика, инъекции и ментальное здоровье.

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