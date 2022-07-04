Сколько можно заработать на вкладах в землю: инвестиционный митап — Finance.ua

Сколько можно заработать на вкладах в землю: инвестиционный митап Сегодня 14:30 — Личные финансы

Сколько можно заработать на вкладах в землю: инвестиционный митап

После открытия рынка земли в июле 2021 года к традиционным для украинцев финансовым инструментам — недвижимость, депозиты, облигации, бизнес — добавился еще один: земля сельскохозяйственного назначения.

Земля традиционно считается одним из самых надежных объектов вложения средств. В Украине же к этому активу инвесторы пока только привыкают. Впрочем, в инвестиционной привлекательности гектара и реальных перспективах роста его стоимости не сомневаются даже самые ярые скептики. А потому тех, кто решает инвестировать в землю, становится все больше.

Собственник земельного участка получает прибыль от агропроизводителей в виде рентной платы. В среднем рентная плата составляет 8%-12% от рыночной стоимости земли.

Помимо рентных платежей, собственник земли также получает дополнительную прибыль за счет роста рыночной цены земли. На фоне роста глобального спроса на продукты питания при дефиците земельных ресурсов за последние 10 лет стоимость сельхозугодий в соседних странах росла в среднем на 15%-20% в год. Таким образом, среднегодовая доходность от инвестиций в землю составляет 23%-30%.

Что нужно сделать, чтобы купить инвестиционно привлекательный участок:

Определиться с регионом и исследовать там рынок земли: какова средняя стоимость участка и какую площадь можно приобрести исходя из своего бюджета.

Выбрать участок. А это задача «со звездочкой», потому что есть большой риск встретить мошенников.



Проверить участок. А именно, поинтересоваться документами на него, чтобы вся информация была внесена правильно.



Произвести оплату. Должна осуществляться обязательно в безналичной форме.



Заключить договор. Заключение договора о приобретении земли производится с привлечением нотариуса.



Приглашаем на инвестиционный митап: «Инвестиции в землю во время войны. Как работает рынок земли в Украине»

— Узнаем сколько может заработать розничный инвестор на земельных инвестициях, включая арендные платежи и потенциал роста стоимости земли.

— Поговорим, где искать продавцов и как проверить земельный участок, оформить сделку и обезопасить себя от мошенников.

— Выясним, какие есть расходы, связанные с владением земельным активом.

— Сравним наиболее популярные среди украинцев инвестиционные инструменты по критериям: доходность, окупаемость, ликвидность, стоимость риска.

— Рассмотрим весь спектр вопросов для понимания земельного инвестирования с поправкой на особенности военного времени.

Дата: 5 июля 2022 года

Время проведения: с 13:00 до 19:00.

Формат: ONLINE.

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