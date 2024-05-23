Сколько километров дорог обновили в Киеве за 10 лет (инфографика) — Finance.ua

Сколько километров дорог обновили в Киеве за 10 лет (инфографика) Сегодня 17:10 — Казна и Политика

Сколько километров дорог обновили в Киеве за 10 лет (инфографика)

КГГА опубликовала статистику, сколько дорог было обновлено и построено в столице за 10 лет.

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Об этом идет речь в сообщении на сайте.

За последние 10 лет в столице обновили 1 227 километров дорог. В том числе капитально отремонтировали 175 мостов и путепроводов. Обустроили 221 километр велодорожек и велосипедов. Обновили более 1870 внутриквартальных проездов и придомовых территорий.

Транспорт

Столица также приобрела 139 новых троллейбусов, 95 трамваев, 307 новых автобусов. Капитально отремонтировали 54 вагона метрополитена. 140 вагонов модернизированы. В качестве помощи получили 11 вагонов варшавского метро, ​​адаптированных для работы в киевской подземке.

Школы, больницы. За 10 лет построили и реконструировали 13 школ и 36 детских садов. 22 тысячи дополнительных мест были созданы в дошкольных учреждениях столицы.

Отремонтировали 177 отделений в больницах столицы. В 62 медицинских учреждениях обновили материально-техническую базу. Полностью обновили 8 роддомов. Для нужд экстренной медицины приобрели 203 современные кареты скорой помощи. 53 спецавтомобиля привлекли и получили от партнеров в качестве помощи за время полномасштабной войны.

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Озеленение столицы

В Киеве с 2014 года обновили и создали 570 парков и скверов. 493 объектам дали статус парка или сквера. Открыли 11 новых фонтанов и 10 отремонтировали.

Справка Finance.ua:

Работы на закрытом участке метро между станциями «Демеевская» и «Лыбидская» идут по графику. Движение поездов должно возоновиться до конца лета, если специалистам не будут мешать субъективные факторы, как-то бюрократия и «помощники», во время визитов которых строители вынуждены прекращать работы. Об этом сообщает директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор.

В столице открыли движение по новому мосту — это проезд по улице Полярной по эстакаде через Богатырскую, что в Оболонском районе. Работы на этом инфраструктурном объекте начали в июне 2023 года.



Работы по возведению пешеходного моста и обустройству острова Оболонский продолжаются.



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