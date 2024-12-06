Сколько домов уничтожили российские захватчики — Finance.ua

Сколько домов уничтожили российские захватчики Сегодня 05:33

Омбудсман Дмитрий Лубинец заявил, что более 250 тысяч зданий в Украине разрушены или повреждены в результате захватнических действий российской федерации. Для восстановления понадобятся десятки лет.

Об этом Лубинец сообщил в четверг, 5 декабря во время Десятой правозащитной конференции «Отвоевывая права человека — Сохраняя демократию».

Омбудсман сообщил, что Украине понадобится десятилетие и более 500 миллиардов долларов для восстановления. Он добавил, что с каждым днем ​​этот показатель будет расти:

«Диктаторские страны демонстрируют, что они не остановятся в своем желании подавить голоса людей не только внутри своих границ, но и за их пределами», — отметил Лубинец.

Он добавил, что иранские «Шахеды» атакуют украинские дома, памятники культуры, больницы, детские сады, школы. Также враг продолжает активно использовать ракеты.

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