Сколько домов уничтожили российские захватчики — Finance.ua
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Сколько домов уничтожили российские захватчики

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Омбудсман Дмитрий Лубинец заявил, что более 250 тысяч зданий в Украине разрушены или повреждены в результате захватнических действий российской федерации. Для восстановления понадобятся десятки лет.
Об этом Лубинец сообщил в четверг, 5 декабря во время Десятой правозащитной конференции «Отвоевывая права человека — Сохраняя демократию».
Омбудсман сообщил, что Украине понадобится десятилетие и более 500 миллиардов долларов для восстановления. Он добавил, что с каждым днем ​​этот показатель будет расти:
«Диктаторские страны демонстрируют, что они не остановятся в своем желании подавить голоса людей не только внутри своих границ, но и за их пределами», — отметил Лубинец.
Он добавил, что иранские «Шахеды» атакуют украинские дома, памятники культуры, больницы, детские сады, школы. Также враг продолжает активно использовать ракеты.
По материалам:
Novyny.live
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