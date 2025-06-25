Сколько долларов ввезли в Украину — Finance.ua

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Сколько долларов ввезли в Украину

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Сколько долларов ввезли в Украину
Сколько долларов ввезли в Украину
Спрос на наличную валюту в Украине увеличился в мае после апрельского обвала. Однако он по-прежнему ниже, чем в начале года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).
Объем наличной иностранной валюты, которую банки ввезли в Украину в мае 2025 года, составил 778 млн долларов. Это на 38% больше, чем в апреле (564 млн долларов).
По данным НБУ, банки ввезли в Украину наличных долларов на 457 млн ​​долларов, что на 52% больше, чем в апреле (300 млн долларов).
Кроме того, банки ввезли наличных евро на 318 млн долларов, что на 22% больше, чем в апреле.
Сколько долларов ввезли в Украину
Сколько долларов ввезли в Украину
По материалам:
РБК-Україна
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