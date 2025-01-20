Сколько денег собирали президенты США на свои инаугурации в разные годы — Finance.ua

Сколько денег собирали президенты США на свои инаугурации в разные годы
Инаугурация Дональда Трампа 20 января установит ряд рекордов — в частности, из-за его возраста на момент присяги (78 лет и 220 дней) и первого факта приспущенных государственных флагов на торжествах (из-за траура по умершему Джимми Картеру).
Еще одним рекордом станет сумма, которую инаугурационному штабу Трампа удалось собрать для организации торжеств — это около $200 млн, что почти вдвое больше его собственного предыдущего рекорда в 2017 году ($107 млн), пишет NV.
Читайте также
Пожертвовать средства на проведение церемонии могут все желающие граждане США. В этом году те, кто пожертвовал больше всего, могут посетить торжества и балы, а также участвовать в ужине «при свечах» с Трампом и его супругой.
Из инаугурационного фонда будут финансироваться как инаугурация, так и политическая деятельность и президентская библиотека Трампа.
Как менялась сумма пожертвований на инаугурацию президента США за годы:
- Джо Байден, 2021 — $61 млн;
- Дональд Трамп, 2017 — $107;
- Барак Обама, 2013 — $44;
- Барак Обама, 2009 — $53;
- Джордж Буш, 2005 — $42;
- Джордж Буш, 2001 — $40;
- Билл Клинтон, 1997 — $30;
- Билл Клинтон, 1993 — $33.
Некоторые компании, которые пожертвовали $1 млн и более на нынешнюю инаугурацию Трампа:
- Uber Technologies;
- Pratt Industries;
- Amazon.com;
- Charter Communications;
- Coinbase;
- Ford Motor;
- Intuit;
- Kraken;
- Meta Platforms;
- OpenAI/Sam Altman;
- PhRMA;
- Stanley Black & Decker;
- Toyota;
- Robinhood.
Поделиться новостью