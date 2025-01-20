Сколько денег собирали президенты США на свои инаугурации в разные годы — Finance.ua

Сколько денег собирали президенты США на свои инаугурации в разные годы Сегодня 18:30 — Мир

Сколько денег собирали президенты США на свои инаугурации в разные годы

Инаугурация Дональда Трампа 20 января установит ряд рекордов — в частности, из-за его возраста на момент присяги (78 лет и 220 дней) и первого факта приспущенных государственных флагов на торжествах (из-за траура по умершему Джимми Картеру).

Еще одним рекордом станет сумма, которую инаугурационному штабу Трампа удалось собрать для организации торжеств — это около $200 млн, что почти вдвое больше его собственного предыдущего рекорда в 2017 году ($107 млн), пишет NV.

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Пожертвовать средства на проведение церемонии могут все желающие граждане США. В этом году те, кто пожертвовал больше всего, могут посетить торжества и балы, а также участвовать в ужине «при свечах» с Трампом и его супругой.

Из инаугурационного фонда будут финансироваться как инаугурация, так и политическая деятельность и президентская библиотека Трампа.

Как менялась сумма пожертвований на инаугурацию президента США за годы:

Джо Байден, 2021 — $61 млн;

Дональд Трамп, 2017 — $107;

Барак Обама, 2013 — $44;

Барак Обама, 2009 — $53;

Джордж Буш, 2005 — $42;

Джордж Буш, 2001 — $40;

Билл Клинтон, 1997 — $30;

Билл Клинтон, 1993 — $33.

Инфографика: NV

Некоторые компании, которые пожертвовали $1 млн и более на нынешнюю инаугурацию Трампа:

Uber Technologies;

Pratt Industries;

Amazon.com;

Charter Communications;

Coinbase;

Ford Motor;

Intuit;

Kraken;

Meta Platforms;

OpenAI/Sam Altman;

PhRMA;

Stanley Black & Decker;

Toyota;

Robinhood.

НВ По материалам:

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