Сколько денег собирали президенты США на свои инаугурации в разные годы — Finance.ua

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Сколько денег собирали президенты США на свои инаугурации в разные годы

Мир
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Сколько денег собирали президенты США на свои инаугурации в разные годы
Сколько денег собирали президенты США на свои инаугурации в разные годы
Инаугурация Дональда Трампа 20 января установит ряд рекордов — в частности, из-за его возраста на момент присяги (78 лет и 220 дней) и первого факта приспущенных государственных флагов на торжествах (из-за траура по умершему Джимми Картеру).
Еще одним рекордом станет сумма, которую инаугурационному штабу Трампа удалось собрать для организации торжеств — это около $200 млн, что почти вдвое больше его собственного предыдущего рекорда в 2017 году ($107 млн), пишет NV.
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Пожертвовать средства на проведение церемонии могут все желающие граждане США. В этом году те, кто пожертвовал больше всего, могут посетить торжества и балы, а также участвовать в ужине «при свечах» с Трампом и его супругой.
Из инаугурационного фонда будут финансироваться как инаугурация, так и политическая деятельность и президентская библиотека Трампа.
Как менялась сумма пожертвований на инаугурацию президента США за годы:
  • Джо Байден, 2021 — $61 млн;
  • Дональд Трамп, 2017 — $107;
  • Барак Обама, 2013 — $44;
  • Барак Обама, 2009 — $53;
  • Джордж Буш, 2005 — $42;
  • Джордж Буш, 2001 — $40;
  • Билл Клинтон, 1997 — $30;
  • Билл Клинтон, 1993 — $33.
Инфографика: NV
Инфографика: NV
Некоторые компании, которые пожертвовали $1 млн и более на нынешнюю инаугурацию Трампа:
  • Uber Technologies;
  • Pratt Industries;
  • Amazon.com;
  • Charter Communications;
  • Coinbase;
  • Ford Motor;
  • Intuit;
  • Kraken;
  • Meta Platforms;
  • OpenAI/Sam Altman;
  • PhRMA;
  • Stanley Black & Decker;
  • Toyota;
  • Robinhood.
По материалам:
НВ
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