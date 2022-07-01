Сколько денег держат украинцы на депозитах в банках - участниках ФГВФЛ — Finance.ua

Сколько денег держат украинцы на депозитах в банках - участниках ФГВФЛ Сегодня 15:38 — Кредит&Депозит

По состоянию на 1 июня 2022 г. общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов составила 839,1 млрд грн.

Об этом сообщили в пресс-службе Фонда гарантирования.

Из общей суммы вкладов физических лиц на начало июня 2022:

вклады в национальной валюте — 551,6 млрд грн;

вклады в иностранной валюте — 287,5 млрд грн.

Напомним, при осуществлении выплат по вкладам в иностранной валюте они пересчитываются в гривну по официальному курсу, установленному Национальным банком Украины на конец дня, предшествующего дню начала процедуры вывода Фондом банка с рынка и временной администрации.

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Доля ФЛП в структуре вкладчиков на 1 июня 2022 года составила 2,9%, а сумма их вкладов составила 73,3 млрд грн (8,7% от общей суммы вкладов). Вклады физических лиц-предпринимателей подпадают под гарантии Фонда с 1 января 2017 года.

Напомним, с 13 апреля 2022 года, в день вступления в силу Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения стабильности системы гарантирования вкладов физических лиц», на время действия в Украине военного положения и в течение трех месяцев после отмены или прекращения его действия на вклады физических лиц (в т.ч. ФЛП) в банках-участниках Фонда распространяются 100% гарантии. После истечения трехмесячного срока со дня отмены или прекращения действия военного положения максимальная сумма гарантированного возмещения для вкладчиков банков Украины составит 600 тыс. грн.

По состоянию на 1 июня 2022 г. в реестре участников Фонда гарантирования насчитывалось 69 банков.

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