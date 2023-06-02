Сколько дел о мошенничестве доходит до суда и топ схем аферистов — Finance.ua

Сколько дел о мошенничестве доходит до суда и топ схем аферистов Сегодня 10:02 — Личные финансы

Сколько дел о мошенничестве доходит до суда и топ схем аферистов

За первые четыре месяца 2023 года зарегистрировано 26 734 уголовных производства по статье 190 УКУ о мошенничестве, что на 2887 дел больше, чем за весь 2021 год. Однако количество дел о мошенничестве, которые доходят до суда, уменьшилось — в этом году только каждое девятое дело достигает судебного разбирательства.

Об этом сообщает Опендатабот, ссылаясь на данные Генеральной прокуратуры Украины.

За январь-апрель 2023 года зарегистрировано вдвое больше уголовных производств по статье о мошенничестве, чем за соответствующий период 2021 года, и более чем в 4 раза больше соответствующего периода в прошлом году: 12 235 дел и 6 385 дел соответственно.

В среднем, в месяц в 2023 году открывается 6683 производства. Для сравнения, в соответствующий период 2021 года фиксировалось 3059 дел о мошенничестве в месяц.

Стоит отметить, что в этом году доходит только каждое девятое дело о мошенничестве. Так, за январь-апрель 2023 года на судебное разбирательство попали только 11% от общего количества зарегистрированных производств. Для сравнения, в соответствующий период 2022 года суд рассматривал 14% дел по статье 190 УКУ, а в тот же период в 2021 году — 19%.

Самые популярные схемы мошенников

В информационной кампании НБУ «Мошенник Гудбай», которая призвана научить украинцев правилам безопасности безналичных и онлайн-платежей, выделяют три популярные воровские схемы.

Так, кроме уже привычного взлома аккаунтов в соцсетях и фейковых смс-сообщений якобы от банка, с начала большого вторжения появилась новая афера. Под предлогом получения социальных выплат от государства или международных организаций у людей выпытывают мобильный номер телефона, пин-код, пароль к интернет-банкингу, смс-код от банка.

Злоумышленники даже создают мошеннические сайты, похожие на настоящие сайты государственных органов, международных организаций, банков и благотворительных фондов для того, чтобы афера выглядела более убедительно.

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