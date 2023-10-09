Сколько чиновников не выпустили из Украины за время действия запрета: ответ пограничников — Finance.ua
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Сколько чиновников не выпустили из Украины за время действия запрета: ответ пограничников

Казна и Политика
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Более 2 тысяч чиновников пытались безуспешно выехать из Украины с января этого года, когда начал действовать соответствующий запрет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг спикера Государственной пограничной службы Андрея Демченко.
«За время действия нормы на государственной границе было не пропущено более 2 тысяч человек, находившихся на контроле государственной пограничной службы», — отметил Демченко.
Он уточнил, что в большинстве своем уехать из страны хотели не по тем условиям, которые определены в правилах пересечения границы.

Запрет на выезд для чиновников

Напомним, еще в январе этого года украинское правительство ввело выезд за границу для чиновников только при условии командировки.
Это произошло после того, как украинские журналисты начали сообщать о скандальных случаях отдыха нардепов на зарубежных курортах во время полномасштабной войны.
Также правительство предусмотрело ряд исключений из общего правила. Например, выезд разрешен в случае, если женщина/мужчина, являющиеся одиноким родителем, выезжает, чтобы посетить своего несовершеннолетнего ребенка.
По материалам:
РБК-Україна
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