Сколько чиновников не выпустили из Украины за время действия запрета: ответ пограничников — Finance.ua

Сколько чиновников не выпустили из Украины за время действия запрета: ответ пограничников Сегодня 09:45 — Казна и Политика

Более 2 тысяч чиновников пытались безуспешно выехать из Украины с января этого года, когда начал действовать соответствующий запрет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг спикера Государственной пограничной службы Андрея Демченко.

«За время действия нормы на государственной границе было не пропущено более 2 тысяч человек, находившихся на контроле государственной пограничной службы», — отметил Демченко.

Он уточнил, что в большинстве своем уехать из страны хотели не по тем условиям, которые определены в правилах пересечения границы.

Запрет на выезд для чиновников

Напомним, еще в январе этого года украинское правительство ввело выезд за границу для чиновников только при условии командировки.

Это произошло после того, как украинские журналисты начали сообщать о скандальных случаях отдыха нардепов на зарубежных курортах во время полномасштабной войны.

Также правительство предусмотрело ряд исключений из общего правила. Например, выезд разрешен в случае, если женщина/мужчина, являющиеся одиноким родителем, выезжает, чтобы посетить своего несовершеннолетнего ребенка.

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