Сколько будет стоить отпраздновать Рождество и Новый год в Австрии — Finance.ua
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Сколько будет стоить отпраздновать Рождество и Новый год в Австрии

Личные финансы
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Сколько будет стоить отпраздновать Рождество и Новый год в Австрии
Сколько будет стоить отпраздновать Рождество и Новый год в Австрии
Праздничный период Рождества и Нового года — отличное время для путешествий и новых впечатлений. Особенно популярны заснеженные курорты и города, которые восхищают своей атмосферой. Австрийские города — это сочетание волшебной архитектуры, рождественских ярмарок и первоклассных горнолыжных курортов.
В Зальцбурге устраивают праздничные концерты классической музыки, а Инсбрук украшают тысячами рождественских огоньков, особенно в средневековом центре города.

Проживание:

Отели в Зальцбурге обойдутся от 100 евро/ночь (4393 грн).
Апартаменты в Инсбруке: от 80 евро/ночь (3515 грн).

Питание

Комплексный обед в кафе или стрит-фуд обойдется от 7 до 10 евро (307−439 грн).
Рождественские лакомства: от 15 евро (659 грн).
Горячий шоколад: 5 евро (220 грн).

Катание на лыжах

Ски-пасс: от 50 евро/день (2 197 грн).
Аренда снаряжения: от 30 евро/день (1318 грн).

Дополнительные развлечения

Можно посетить музей Моцарта в Зальцбурге от 15 евро (659 грн). Прогулка в каретах в Инсбруке будет стоить от 40 евро (1757 грн).
О лучших зимних локациях Украины и Европы, где можно отметить эти праздники, читайте в статье Finance.ua:

Где можно отпраздновать Рождество и Новый год и сколько это будет стоить

По материалам:
Finance.ua
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