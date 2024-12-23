Сколько будет стоить отпраздновать Рождество и Новый год в Австрии — Finance.ua

Сколько будет стоить отпраздновать Рождество и Новый год в Австрии Сегодня 20:01 — Личные финансы

Сколько будет стоить отпраздновать Рождество и Новый год в Австрии

Праздничный период Рождества и Нового года — отличное время для путешествий и новых впечатлений. Особенно популярны заснеженные курорты и города, которые восхищают своей атмосферой. Австрийские города — это сочетание волшебной архитектуры, рождественских ярмарок и первоклассных горнолыжных курортов.

В Зальцбурге устраивают праздничные концерты классической музыки, а Инсбрук украшают тысячами рождественских огоньков, особенно в средневековом центре города.

Проживание:

Отели в Зальцбурге обойдутся от 100 евро/ночь (4393 грн).

Апартаменты в Инсбруке: от 80 евро/ночь (3515 грн).

Питание

Комплексный обед в кафе или стрит-фуд обойдется от 7 до 10 евро (307−439 грн).

Рождественские лакомства: от 15 евро (659 грн).

Горячий шоколад: 5 евро (220 грн).

Катание на лыжах

Ски-пасс: от 50 евро/день (2 197 грн).

Аренда снаряжения: от 30 евро/день (1318 грн).

Дополнительные развлечения

Можно посетить музей Моцарта в Зальцбурге от 15 евро (659 грн). Прогулка в каретах в Инсбруке будет стоить от 40 евро (1757 грн).

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