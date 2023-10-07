Skoda готовится представить обновленный Kodiaq: что о нем известно — Finance.ua

Skoda готовится представить обновленный Kodiaq: что о нем известно 07.10.2023, 00:59 — Фондовый рынок

Skoda готовится представить обновленный Kodiaq: что о нем известно

Официальная премьера нового кроссовера Skoda Kodiaq состоится уже на этой неделе. Автомобиль не станет радикально новым, если сравнивать с текущей моделью.

Как стало известно, у кроссовера сохранились знакомые черты и форма колесных арок, а также знакомый дизайн передней решетки. Дверные ручки будут традиционными, а не выдвижными.

Skoda оснастит новый Kodiaq матричными светодиодными адаптивными фарами второго поколения, задними фонарями и темной хромированной отделкой D-стоек. На крышке багажника будет название бренда.

Размер колес будет начинаться от 17 дюймов для базовой модели и будет увеличиваться до 20 дюймов в более дорогих комплектациях.

При этом салон будет новым. Так, Kodiaq следующего поколения получит массивный 13-дюймовый сенсорный экран и три 1,25-дюймовых дисплея, установленных на поворотных ручках на центральной консоли. Эти крошечные экраны имеют много функций. У водителя также будет 10,25-дюймовая цифровая приборная панель.

Чешский производитель растянул кроссовер на 61 мм, чтобы предложить еще большую грузоемкость как для пяти-, так и семиместных версий. Кроме того, была несколько изменена линия крыши, чтобы обеспечить дополнительное пространство над головой пассажирам, сидящим сзади.

Напомним, Skoda представит Kodiaq второго поколения в среду, 4 октября.

MMR По материалам:

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