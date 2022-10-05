Складные смартфоны подбираются к одному проценту от общих продаж — Finance.ua

Складные смартфоны подбираются к одному проценту от общих продаж 05.10.2022, 02:15 — Технологии&Авто

Складные смартфоны подбираются к одному проценту от общих продаж

Большое внимание к разным устройствам не всегда переходит в большие продажи. Так, складные смартфоны с момента своего появления в 2019 году всегда собирают много внимания от прессы, блоггеров и энтузиастов, но большой доли рынка в продажах такие модели все еще не получили.

Аналитическая компания IDC прогнозирует, что в текущем году продажи складных смартфонов дойдут до 13,5 млн единиц. Проблема в том, что это всего 1,1% от ожидаемых общих продаж в 1,325 млрд смартфонов всего.

Поэтому глава исследований глобального ежеквартального мониторинга продаж смартфонов IDC Набила Попал (Nabila Popal) не прогнозирует широкую популярность складных смартфонов. Согласно прогнозам компании, общий ежегодный рост продаж составит 38,7% в период с 2011 по 2026 год, но и тогда доля складных смартфонов достигнет всего 2,8%.

Также Попал добавил, что такие гаджеты могли бы продаваться значительно лучше, если бы стоили дешевле, но лично он не хотел бы такого развития событий.

Поставщики должны сосредоточиться на улучшении взаимодействия с пользователями, увеличении доверия к категории и создании долгосрочного роста. Он считает, что складные устройства — будущее Android-сматфонов класса премиум, даже если в целом ожидается, что они охватят менее трех процентов мирового объема к концу прогнозируемого нами периода.

Попал также советует производителям оставить текущее позиционирование сложных устройств Samsung как «символ дорогого статуса», ведь такая ниша очень прибыльна. Возможно, это и есть причина, почему и другие производители ее поддерживают. Кроме Apple, которая хоть и лидирует в таком ценовом сегменте, складывающихся смартфонов все еще не выпускает.

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