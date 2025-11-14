0 800 307 555
Ситуация в Киеве со светом, водой и теплом после обстрела

Личные финансы
122
В столице после массированного комбинированного удара россиян действуют плановые графики отключений электроснабжения.
Об этом сообщает Telegram мэра Киева Виталия Кличко.
«По информации энергетиков, в столице сейчас действуют плановые графики отключений электроснабжения. Локальные аварийные отключения, произошедшие в результате атаки, устранили», —
заявил Кличко.

По его словам, перебои с отоплением есть в Деснянском и части Подольского района. Коммунальщики уже работают, чтобы как можно скорее вернуть жителям столицы тепло.
При этом, как отметил мэр Киева, перебои с водоснабжением не фиксируются.
россия в ночь на 14 ноября нанесла массированный удар по ряду регионов Украины. Основным вектором комбинированной атаки рф стала столица.
Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, российские войска ночью выпустили по территории Украины около 430 дронов и 18 ракет, в том числе баллистику и аэробалистику. Также враг бил и по Киевщине, Харьковщине, Одесщине. По предварительным данным, утром россияне применили ракету «Циркон» в Сумской области.
Payment systems