Ситуация в энергосистеме на 19 июня — Finance.ua

Ситуация в энергосистеме на 19 июня
Из-за дефицита в энергосистеме, который стал следствием массированных российских атак, графики почасовых отключений применяются с 0:00 до 24:00. В случае изменения ситуации информация будет обновлена.
Об этом сообщает Минэнерго.
Напоминаем, что отключения не предусмотрены для предприятий критической инфраструктуры, а также предприятий, импортирующих 80% электроэнергии для своих нужд в соответствии с правительственным постановлением.
В Киевской области отключалась высоковольтная воздушная линия. В течение дня ее включили в работу. Причина отключения — короткое замыкание на линии, которая проходит по территории беларуси (после 24.02.22 года украинские энергетики не имеют доступа к обслуживанию этой линии).
В Полтавской области на одной из подстанций отключалось оборудование, в результате чего были обесточены бытовые потребители и административные здания. Все запитаны.
На Волыни кратковременно отключалась воздушная линия облэнерго. Были обесточены бытовые потребители. Все запитаны.
В Одесской области отключалась воздушная линия облэнерго. Обесточились бытовые потребители. В течение часа все были заживлены.
ЧРЕЗВЫЧАНЫЕ СИТУАЦИИ
В восточном регионе на высоковольтной воздушной линии, часть которой проходит через район боевых действий, обнаружена кража проводов общей протяженностью более 62 км. При этом ряд опор повалены на землю. Сообщено в полицию.
ЗАЭС
Уровень воды в пруду-охладителе составляет 15,16 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции.
ИМПОРТ/ ЭКСПОРТ
На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии — 28 000 МВт*ч. Экспорт не предвидится.
Удары по энергосистеме: что может сделать Украина, чтобы обезопасить себя от блэкаутов
Поделиться новостью