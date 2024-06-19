Ситуация в энергосистеме на 19 июня — Finance.ua

Ситуация в энергосистеме на 19 июня Сегодня 11:45 — Энергетика

Ситуация в энергосистеме на 19 июня

Из-за дефицита в энергосистеме, который стал следствием массированных российских атак, графики почасовых отключений применяются с 0:00 до 24:00. В случае изменения ситуации информация будет обновлена.

Об этом сообщает Минэнерго.

Напоминаем, что отключения не предусмотрены для предприятий критической инфраструктуры, а также предприятий, импортирующих 80% электроэнергии для своих нужд в соответствии с правительственным постановлением.

В Киевской области отключалась высоковольтная воздушная линия. В течение дня ее включили в работу. Причина отключения — короткое замыкание на линии, которая проходит по территории беларуси (после 24.02.22 года украинские энергетики не имеют доступа к обслуживанию этой линии).

В Полтавской области на одной из подстанций отключалось оборудование, в результате чего были обесточены бытовые потребители и административные здания. Все запитаны.

На Волыни кратковременно отключалась воздушная линия облэнерго. Были обесточены бытовые потребители. Все запитаны.

В Одесской области отключалась воздушная линия облэнерго. Обесточились бытовые потребители. В течение часа все были заживлены.

ЧРЕЗВЫЧАНЫЕ СИТУАЦИИ

В восточном регионе на высоковольтной воздушной линии, часть которой проходит через район боевых действий, обнаружена кража проводов общей протяженностью более 62 км. При этом ряд опор повалены на землю. Сообщено в полицию.

ЗАЭС

Уровень воды в пруду-охладителе составляет 15,16 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции.

ИМПОРТ/ ЭКСПОРТ

На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии — 28 000 МВт*ч. Экспорт не предвидится.

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