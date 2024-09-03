Систему оплаты за безвизовые въезды в ЕС планируют запустить весной — Finance.ua

Систему оплаты за безвизовые въезды в ЕС планируют запустить весной Сегодня 16:15 — Личные финансы

Систему оплаты за безвизовые въезды в ЕС планируют запустить весной

Европейский Союз планирует к весне 2025 г. ввести в действие систему EES и ETIAS. Это значит, что туристы из безвизовых стран должны будут платить сбор в 7 евро раз в три года для авторизации своих поездок.

Об этом заявила пресс-секретарь Европейской комиссии Анита Гиппер.

«Мы планируем, что ETIAS будет готова к вводу в эксплуатацию весной 2025 года», — заявила Гиппер.

Система въезда-выезда

С 10 ноября 2024 года в ЕС должна заработать система въезда-выезда (Entry-Exit System, EES).

Она должна заменить ручное проставление штампов в загранпаспортах на электронную базу.

«Для системы въезда-выезда больше не будет ручного паспортного контроля», — подчеркнула Гиппер.

Готовность европейских стран к новой системе

Подтвердить запуск систем можно после того, как страны-члены ЕС опубликуют декларацию о готовности. Ожидается, что это произойдет в этом месяце.

Что известно о EES и ETIAS

Первоначально систему въезда-выезда из ЕС (EES) после Brexit планировалось запустить в 2022 году. Но запуск не раз переносили.

Система въезда-выезда будет автоматизированной системой регистрации для путешественников из Великобритании и других (около 60) стран, не входящих в ЕС, которым не требуется виза для въезда в ЕС. К списку этих стран относится и Украина.

Путешественники будут самостоятельно сканировать свои паспорта или другие проездные документы при пересечении внешней границы ЕС.

Система зарегистрирует имя путешественника, его биометрические данные, дату и место въезда и выезда. Сканирование лиц и данные отпечатков пальцев будут храниться в электронной базе в течение трех лет после каждой поездки.

EES подключат к Европейской системе информации и авторизации путешествий (ETIAS).

Путешественники смогут подать заявку на ETIAS онлайн перед поездкой по цене 7 евро. После утверждения электронное разрешение на поездку будет связано с их паспортом, разрешение будет действовать в течение трех лет.

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