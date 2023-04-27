Система Wise запретила перевод средств в гривне для украинцев — Finance.ua

Система Wise запретила перевод средств в гривне для украинцев Сегодня 14:34 — Фондовый рынок

Международная система денежных переводов Wise приостановила перевод средств с гривневых счетов для всех своих клиентов.

Об этом сообщили представители компании изданию «Минфин».

Они также напомнили, что ранее для граждан был введен запрет на выпуск новых карт Wise.

«Клиенты с зарегистрированным адресом в Украине с 12 августа 2022 года не могут открывать новые цифровые карты в Wise. Клиенты, чьи цифровые карты были открыты до этой даты, могут и дальше использовать их до истечения срока действия карты», — пояснил представитель Wise.

В компании уточнили, что Wise привязываются не к национальности пользователей, а к их фактической регистрации в стране (резидентства), в данном случае, в Украине.

«Люди могут отправлять гривну в Украину, а также доллар, фунт стерлингов и евро из-за платежей SWIFT», — добавили в Wise.

В компании не назвали конкретные причины ограничения на гривневые переводы, указав на запрет переводов с Украины.

«Сейчас невозможно отправить деньги за границу из Украины, а новые клиенты с адресом в Украине не могут использовать некоторые функции аккаунта Wise для создания баланса в разных валютах или получения цифровой карты Wise. Эти изменения действуют с 2022 года, и мы проинформировали клиентов об этих изменениях, чтобы они могли найти альтернативные способы управления своими деньгами», — признал представитель Wise.

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